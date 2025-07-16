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Kalabalık ailelere özel Tesla: 6 kişilik yeni Model Y L neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kalabalık ailelere özel Tesla: 6 kişilik yeni Model Y L neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geniş aileleri hedefleyen Tesla, Model Y L ile 6 kişiye kadar geniş bir oturum kapasitesi sunacak. İlk önce Eylül-Ekim aylarında Çin pazarında satışa sunulması planlanan model, ardından Avrupa pazarlarına vitrine çıkacak. Bataryası LG tarafından sağlanan Model Y L’nin çift motorlu versiyonunun Çin fiyatı ise 41.800 dolar (yaklaşık 1.680.000 TL) olması bekleniyor...

Tesla ilginç bir hamle yaparak 3 sıra oturma grubu ve 6 kişilik koltuk kapasitesine sahip yeni Model Y için ilk adımı attı. Şirket, Çin pazarından start vereceği bu sürpriz model için Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na (MIIT) satış lisansı başvurusunda bulundu. Tesla, yeni modelin sonbahar aylarında öncelikle Çin'de satışa sunulacağını da resmi olarak duyurdu.

Kalabalık ailelere özel Tesla: 6 kişilik yeni Model Y L neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı - 1. Resim

Yeni ismi Model Y L olarak duyurusu yapılan aracın adındaki “L” takısı İngilizce long (uzun) kelimesinden geliyor. Markanın popüler kompakt SUV modeli Model Y'nin uzun dingil mesafeli bir varyantı olarak konumlandırılan Model Y L, üç sıra oturma düzeniyle toplamda altı yolcu kapasitesine sahip olarak özellikle kalabalık ailelere veya daha fazla iç mekân esnekliği arayan kullanıcıları hedefliyor.

Kalabalık ailelere özel Tesla: 6 kişilik yeni Model Y L neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı - 2. Resim

BATARYALAR LG’DEN TEDARİK EDİLECEK

Açıklanan teknik verilere göre aracın uzunluğu 4.976 mm, genişliği 1.920 mm ve yüksekliği 1.668 mm olacak. Dingil mesafesi ise 3.040 mm olarak belirlenmiş durumda. 2.008 kg boş ağırlığa sahip Model Y L’nin bataryaları LG tarafından tedarik edilecek.

Kalabalık ailelere özel Tesla: 6 kişilik yeni Model Y L neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı - 3. Resim

Performans tarafında ise çift motorlu bir düzen yer alıyor. Önde 142 kW ve arkada 198 kW olmak üzere toplamda 340 kW (yaklaşık 456 beygir gücü) sunan Model Y L, Tesla’nın elektrikli performans geleneğini sürdürüyor. Boyutları itibarıyla mevcut beş koltuklu Model Y’ye kıyasla hem daha uzun hem de daha geniş bir iç hacim sunması bekleniyor.

KİMLERE RAKİP OLUYOR?

Yeni model, Çin pazarında rekabetin yoğun olduğu altı ve yedi koltuklu SUV segmentinde konumlanacak. Tesla’nın Model Y L ile Onvo L90, BYD Tang L, Huawei destekli Aito M9 ve Li Auto L8 gibi yerel üreticilerin modelleriyle doğrudan rekabet etmesi bekleniyor. Modelin başlangıç fiyatının yaklaşık 41.800 dolar (1.680.000 TL) seviyesinde olması öngörülüyor.

Tesla’nın bu adımı, markanın Çin’deki ürün çeşitliliğini artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Özellikle yerel rakiplerin sunduğu geniş iç mekân, yüksek teknoloji ve rekabetçi fiyat avantajlarına karşılık Model Y L, Tesla’nın premium algısını koruyarak aile odaklı müşterilere hitap etmeyi amaçlıyor. Çin pazarının ardından Model Y L’nin Avrupa pazarına açılması bekleniyor…

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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