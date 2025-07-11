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Tesla Türkiye'den ÖTV zammı provası! Sabah fiyatlar yükseldi, öğlen geri çekildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tesla Türkiye&#039;den ÖTV zammı provası! Sabah fiyatlar yükseldi, öğlen geri çekildi
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T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elektrikli araçlarda ÖTV artışı gündemdeyken, Tesla Türkiye cephesinden dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, 11 Temmuz sabahı Türkiye’de satışta olan tüm Model Y versiyonlarının fiyatlarını önemli oranda artırarak web sitesine yükledi. Ancak öğleden sonra bu fiyatlar sessizce geri çekildi ve eski haline döndü.

HABER MERKEZİ — Sabah saatlerinde Tesla Türkiye’nin resmi sitesinde Model Y fiyatlarında dikkat çeken bir artış gözlemlendi. Kısa süre içinde tekrar eski haline çekilen fiyatlar Tesla’nın muhtemel bir ÖTV düzenlemesiyle ilgili ön hazırlık yaptığı ya da ilgili bir bilgiyi erkenden sistemlerine girdiği yönündeki iddiaları beraberinde getirdi.

Tesla Model Y
Tesla Model Y

Öte yandan yerli üretici Togg da Temmuz ayı kampanyasını açıklarken, “kampanyanın ÖTV oranları değişmediği sürece geçerli olacağını” vurgulamıştı. Bu ifade, sektörde bir süredir konuşulan yeni ÖTV düzenlemesine dair beklentileri güçlendirmişti.

ZAMLI FİYATLAR BELLİ Mİ?

Sektör kaynaklarına göre elektrikli araçlara yönelik yeni bir vergi güncellemesi üzerinde çalışma yapıldığı uzun süredir biliniyor. Tesla'nın sabah saatlerinde sisteme yüklediği bu zamlı fiyatların "sehven" mi yoksa bilinçli bir prova mı olduğu ise henüz netlik kazanmadı.

Tesla Türkiye'den ÖTV zammı provası! Sabah fiyatlar yükseldi, öğlen geri çekildi - 2. Resim

Tesla Türkiye’nin sabah saatlerinde yayınladığı fiyatlar şu şekilde oldu:

  • Arkadan çekişli Model Y SR: 1.866.203 TL →568.804 TL
  • Arkadan çekişli Model Y LR: 2.662.786 TL →856.420 TL
  • Dört çeker Model Y LR: 3.465.581 TL →686.880 TL

📌Tesla Türkiye – Sabah Yapılan Zamlı Fiyatlar

ModelEski Fiyat (TL)Sabah Yayınlanan Fiyat (TL)Artış Miktarı (TL)
Model Y RWD (Arkadan Çekişli - SR)1.866.2032.568.804+702.601
Model Y LR (Arkadan Çekişli - Uzun Menzil)2.662.7862.856.420+193.634
Model Y LR (Dual Motor - 4x4)3.465.5813.686.880+221.299

Tesla Türkiye'den ÖTV zammı provası! Sabah fiyatlar yükseldi, öğlen geri çekildi - 3. Resim

YENİ ÖTV SİSTEMİNDE NELER DEĞİŞECEK?

Elektrikli otomobillerde ÖTV oranları motor gücü ve menzil kriterlerine göre üç ayrı dilime ayrılması bekleniyor. Buna göre vergi oranlarının %10, %20 ve %30 olarak güncellenmesi bekleniyor.

📌Beklenen Yeni ÖTV Sistemi – Taslak Oranlar ve Kapsam

Motor GücüMenzil DurumuYeni ÖTV Oranı (%)
99 kW altıTüm menziller%10
99 kW altıUzun menzil%20
99 kW üzeriTüm menziller%30
  • 99 kW altı motor gücüne sahip araçlar: %10 ÖTV
  • 99 kW altı motor gücü + uzun menzil: %20 ÖTV
  • 99 kW üzeri motor gücü: %30 ÖTV

Tesla Türkiye'den ÖTV zammı provası! Sabah fiyatlar yükseldi, öğlen geri çekildi - 4. Resim

Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde yüzde 10 ÖTV oranı ile satılan birçok model, yüzde 30’luk dilime girebilir.

Muhtemel durumda söz konusu artış fiyatlara ortalama 200 bin TL ile 300 bin TL arasında zam olarak yansıyabilir.

📌ÖTV Artışının Tahmini Fiyat Etkisi

ModelÖTV Değişikliği (Varsayılan)Tahmini Yeni Fiyat Artışı (TL)
Model Y RWD%10 → %30+200.000 ~ +300.000
Model Y LR (RWD)%10 → %30+200.000 ~ +300.000
Model Y LR (4x4)Zaten yüksek dilimdeDaha az etkilenir
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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