Fiyatı bir anda 765 bin TL arttı! BYD'ye ÖTV zammı geldi... Seal U EV Temmuz 2025 fiyat listesi

Ülkemizde en çok satan ilk 3 elektrikli SUV modeli arasına adını yazdıran BYD Seal U EV, temmuz ayında fiyatının güncellemesinin ardından %10’luk ÖTV diliminden çıkarak yüzde 40’lık vergi dilimine girdi. Böylece aracın fiyatında 765 bin TL artış gerçekleşti. Haziran ayında 1.925.000 TL’ye satılan modelin güncel liste fiyatı 2.690.000 TL oldu.

Yaşanan kur ve enflasyon farkını fiyatlarına yansıtmak zorunda kalan BYD, rekabetin en yoğun yaşandığı masadan kalkmak zorunda kaldı. 2025 Ocak ayından bu yana ilk altı ayda Türkiye’de en çok satanlar listesinde her ay ilk sırada yer alan Seal U EV, oluşan fiyat farkıyla en yakın rakipleri Togg ve Tesla’nın karşısında şansını büyük ölçüde kaybetti.

1 Temmuz’da fiyat listeleri güncellenen markanın Seal U EV modeli, %10’luk ÖTV diliminden çıkarak yüzde 40’lık vergi dilimine girdi. Böylece aracın fiyatında 765 bin TL artış gerçekleşti.

Haziran ayında 1.925.000 TL’ye satılan modelin güncel liste fiyatı 2.690.000 TL oldu. Öte yandan aynı aracın plug-in hibrit modeli Seal U DM-i modelinde ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

🚗BYD SEAL U EV - TEMMUZ 2025 FİYAT DEĞİŞİM TABLOSU

Dönem Model ÖTV Oranı Satış Fiyatı (TL) Fiyat Artışı (TL) Haziran 2025 Seal U EV %10 1.925.000 - Temmuz 2025 Seal U EV %40 2.690.000 +765.000 Temmuz 2025 Seal U DM-i (PHEV) %10 Değişmedi -

📌BYD HAZİRAN - TEMMUZ 2025 FİYAT DEĞİŞİM TABLOSU