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Fiyatı bir anda 765 bin TL arttı! BYD'ye ÖTV zammı geldi... Seal U EV Temmuz 2025 fiyat listesi

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Fiyatı bir anda 765 bin TL arttı! BYD&#039;ye ÖTV zammı geldi... Seal U EV Temmuz 2025 fiyat listesi
BYD, ÖTV, Fiyat Artışı, Elektrikli Araçlar, Haber
T-Otomobil Haberleri

Ülkemizde en çok satan ilk 3 elektrikli SUV modeli arasına adını yazdıran BYD Seal U EV, temmuz ayında fiyatının güncellemesinin ardından %10’luk ÖTV diliminden çıkarak yüzde 40’lık vergi dilimine girdi. Böylece aracın fiyatında 765 bin TL artış gerçekleşti. Haziran ayında 1.925.000 TL’ye satılan modelin güncel liste fiyatı 2.690.000 TL oldu.

Yaşanan kur ve enflasyon farkını fiyatlarına yansıtmak zorunda kalan BYD, rekabetin en yoğun yaşandığı masadan kalkmak zorunda kaldı. 2025 Ocak ayından bu yana ilk altı ayda Türkiye’de en çok satanlar listesinde her ay ilk sırada yer alan Seal U EV, oluşan fiyat farkıyla en yakın rakipleri Togg ve Tesla’nın karşısında şansını büyük ölçüde kaybetti.

1 Temmuz’da fiyat listeleri güncellenen markanın Seal U EV modeli, %10’luk ÖTV diliminden çıkarak yüzde 40’lık vergi dilimine girdi. Böylece aracın fiyatında 765 bin TL artış gerçekleşti.

Haziran ayında 1.925.000 TL’ye satılan modelin güncel liste fiyatı 2.690.000 TL oldu. Öte yandan aynı aracın plug-in hibrit modeli Seal U DM-i modelinde ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Fiyatı bir anda 765 bin TL arttı! BYD'ye ÖTV zammı geldi... Seal U EV Temmuz 2025 fiyat listesi - 1. Resim

🚗BYD SEAL U EV - TEMMUZ 2025 FİYAT DEĞİŞİM TABLOSU

DönemModelÖTV OranıSatış Fiyatı (TL)Fiyat Artışı (TL)
Haziran 2025Seal U EV%101.925.000-
Temmuz 2025Seal U EV%402.690.000+765.000
Temmuz 2025Seal U DM-i (PHEV)%10Değişmedi-

📌BYD HAZİRAN - TEMMUZ 2025 FİYAT DEĞİŞİM TABLOSU

ModelHaziran Fiyatı (TL)Temmuz Fiyatı (TL)Fark (TL)Değişim Durumu
Dolphin Comfort1.365.0001.435.000+70.000Artış
Dolphin Design1.470.0001.545.000+75.000Artış
Atto 31.710.0001.795.000+85.000Artış
Seal Design1.925.0001.925.0000Değişmedi
Seal Excellence3.090.0003.090.0000Değişmedi
Seal U EV Design1.925.0002.690.000+765.000Artış (ÖTV etkisi)
Seal U DM-i 1.5L Design2.115.0002.115.0000Değişmedi
Seal U DM-i 1.5T AWD Design2.950.0002.995.000+45.000Artış
Han Executive3.750.0003.899.000+149.000Artış
Tang Flagship4.220.0004.220.0000Değişmedi

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