Perdenin altında bir canavar yatıyor! İşte BYD'nin yeni arazi canavarı Tai7 ve özellikleri

4X4 Off road dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan BYD, daha önce yol testleri sırasında kamuflajlı görüntüleri yakalanan arazi aracı Tai 7’nin ilk teaser görüntüsünü paylaştı. Çinli grafik sanatçılarından hemen replika görseller internete düşmeye başladı. Peki neden bu kadar çok merak ediliyor.

Uzun zamandır merakla beklenen yeni modeli Tai 7 için, daha da merak uyandıracak bir adım atan BYD, paylaştığı örtülü araç görselinde yeni modelin tasarım hatlarıyla ilgili ip uçları verdi. Gerçi araç daha önce yol testlerinde kamuflajlı olarak objektiflere yakalanmış ve Çin medyasında büyük ses getirmişti.

Tamamen doğa ve macera sever sürücülere yönelik özelliklerle karşımıza çıkması beklenen araç, gerçek 4x4 yeteneklerini elektrikli platformda sunan ilk SUV olabilir.

Karşılaştırma yapacak olursak, Land Rover Defender, Jeep Robicon, Toyota LandCruiser gibi modellere arazide kafa tutması muhtemel aracın bir diğer özelliği ise BYD’nin kendi çatısı altında ikinci bir marka ile bu aracı piyasaya çıkaracağını açıklamış olması.

TAMAMEN ELEKTRLİK OLACAĞI SÖYLENİYOR

Fang Cheng Bao (FCB), BYD'nin arazi SUV segmentine odaklanan yeni markası olarak karşımıza çıkarken iki modellik ürün gamına ilk aracın ismi ise Bao olarak adlandırılıyor. Bao 5 ve Bao 8 plug-in hibrit güç aktarma sistemiyle tamamen sert arazi yapısına uygun özellikleri ile ön palana çıkıyor. Merakla beklenen ikinci model Tai 7 ise tamamen elektrikli olarak vitrine çıkacağı açıklanıyor.

Model Motor Tipi Tahmini Fiyat ($) 4x4 Yeteneği Elektrikli mi? Hedef Kullanım Bao 5 Plug-in Hibrit 33.000 Evet Hayır Sert arazi Tai 7 Tam Elektrikli 41.000 – 48.000¹ Evet² Evet Macera, off-road Bao 8 Plug-in Hibrit 54.000 Evet Hayır Profesyonel off-road

Şimdilik BYD ve FCB tarafından aracın teknik özellikleri hakkında bir açıklama yapılmasa da, beklentiler oldukça yüksek tutuluyor.

Önemli rakiplerin karşısında ciddi bir duruş sergilemesi muhtemel aracın özelikle şarj süresi ve menzil mesafesi Çinli sosyal medya kanallarında ciddi tartışma başlıkları arasında yer alıyor.

'FAKE' GÖRSELLER YAYILMAYA BAŞLADI

Çinli sosyal medya hesaplarında Tai 7 olduğu öne sürülen yapay zaka görselleri dolaşıma girmeye başlarken fiyatı da ayrı bir tartışma konusu oldu.

İddialara göre modelin adındaki "7" rakamı, fiyatlandırma açısından Bao 5 ile Bao 8 arasında konumlanacağını ima ediyor.

FCB Bao 5'in 33 bin dolar ve Bao 8’in ise 54 bin dolar seviyesinde konumlandırılması Tai 7 için 41 ila 48 bin dolarlık fiyat beklentisi oluşturuyor. Ayrıca Tai 7'nin Bao 5'in daha şehir dostu bir modeli olacağını yönünde bakış açıları da var. Bu teoriye göre, aracın 4x4 özellikleri yumuşatılırsa fiyatının 28 bin dolar seviyesinde olacağı konuşuluyor.