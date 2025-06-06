Yüzde 1402'lik artış! O araçların satışında patlama yaşanıyor

Yılın ilk 5 ayında satılan her 10 otomobilden 4’ü ya elektrikli ya da hibrit oldu. Benzinli ve dizel araçların tahtı sallanırken, tam elektrikli modeller pazarın yüzde 15’ini ele geçirdi. Hibrit araçlardaki artış ise adeta patlama yaptı: Plug-in hibrit satışları geçen yıla göre tam %1402 arttı!

Türkiye otomobil pazarında elektrikli dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. 2025'in ilk 5 ayında satılan her 10 otomobilden 4’ü ya tamamen elektrikli ya da hibrit oldu. Toplamda 169 bin 246 adetlik satışla rekor kıran bu kategoride özellikle plug-in hibrit araçlar dikkat çekici bir sıçrama yaptı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlarını tam %1402,7 artıran plug-in hibrit modeller, sektörün yükselen yıldızı hâline geldi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, otomobil satışları bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 artarak 394 bin 327, hafif ticari araç satışları ise yüzde 1,7 azalarak 95 bin 39 oldu.

Yakıt Tipine Göre Otomobil Satışları (Ocak-Mayıs 2025)

Yakıt Tipi Satış Adedi Pazar Payı (%) Değişim (2024’e göre) Benzinli 189.676 48,1 ▼ -23,5 Hibrit (Toplam) 109.398 27,7 ▲ +102,3 └ Plug-in Hibrit 20.812 5,3 ▲ +1402,7 Tam Elektrikli 59.092 15,0 ▲ +114,1 └ Uzatılmış Menzilli EV 756 (Dahil) (Veri içinde) Dizel 32.960 8,4 ▼ -16,2 Otogazlı 2.445 0,6 ▼ -12,1

Söz konusu dönemde, Türkiye otomobil pazarında 189 bin 676 benzinli otomobil, 109 bin 398 hibrit otomobil satıldı.

otomobil satıldı. Dizel otomobil satış sayısı 32 bin 960, otogazlı otomobil satış sayısı ise 2 bin 445 oldu.

oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 59 bin 92 olarak kayıtlara geçti.

olarak kayıtlara geçti. Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemlere sahip araçlar da dahil edildiğinde elektrikli otomobil satış sayısı 59 bin 848'e yükseldi.

Bu arada, uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.

BENZİN, DİZEL VE OTOGAZLI OTOMOBİL SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Yılın ilk 5 ayında, benzinli otomobil satışlarında yüzde 23,5, dizellerde yüzde 16,2 ve otogazlılarda yüzde 12,1 düşüş gerçekleşti. Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 102,3, tam elektrikli otomobil satışları ise yüzde 114,1 artış gösterdi.

Dizel otomobil satışlarındaki azalışın ana nedeninin global üreticilerin dizel otomobil üretimini sonlandırma sürecinin devam etmesi, dolayısıyla pazara yeni dizel otomobil sunulmaması olduğu belirtiliyor.

Zamana Göre Elektrikli ve Hibrit Satış Payı (%)

Yıl Tam Elektrikli (%) Hibrit (%) Elektrikli + Hibrit Toplam (%) 2024 7,4 14,4 21,8 2025 15,0 27,7 42,9

TAM ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN PAZAR PAYI YÜZDE 15'E ÇIKTI

Geçen yıl satışların üçte ikisini oluşturan benzinli otomobillerin pazar payı, 2025’in ilk 5 ayında yüzde 48,1’e geriledi.

Dizel ve otogazlı araçların payı da düşerken, elektrikli ve hibrit otomobiller yükselişe geçti.

Tam elektrikli araçların payı yüzde 7,4’ten 15’e, hibritlerin payı ise yüzde 14,4’ten 27,7’ye çıktı. Böylece elektrik motoru taşıyan araçlar toplam satışların yüzde 42,9’unu oluşturdu. Başka bir deyişle, Türkiye’de satılan her 10 otomobilden 4’ü artık elektrikli ya da hibrit.

Aynı dönemde, hibrit araçlar içerisinde plug-in hibrit, 20 bin 812 satış adedine ulaşarak, yüzde 5,3 paya sahip oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre, artış yüzde 1402,7 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında ise toplam 16 bin 802 "tam elektrikli" otomobil satıldı. Bu otomobillerin mayıs ayındaki pazar payı yüzde 19,7 olarak hesaplandı.

Yıllık Artış Şampiyonları (2024 Mayıs → 2025 Mayıs Karşılaştırması)