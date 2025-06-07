Elektrikli araç dünyasında krallık yarışı: Tesla mı BYD mi?

Yüz yılı geride bırakan Alman, İngiliz, Amerikan ve Japon markaları geçmeyi başaran iki yeni nesil otomobil markası; BYD ve Tesla elektrikli araç dünyasında krallık için hararetli bir rekabet içinde. Özellikle 2024 ve 2025 yıllarındaki veriler, bu savaşı giderek kızıştığını gösteriyor.

BYD ve Tesla arasındaki rekabet özellikle 2023’ten sonra alevlenmeye başladı. Elektrikli araç pazarının en dikkat çeken savaşlarından biri haline gelen bu rekabette “kazanan” tarafın kim olacağı kısa vadeli değişkenlere değil, birkaç temel stratejik unsura bağlı. Bu noktada ilk öne çıkan başlık ise üretim ve maliyet avantajı. BYD Tang

Bu noktada önde olan marka tabii ki; BYD. Hem batarya hücrelerini hem de araçlarını kendisi üretiyor. Bu dikey entegrasyon sayesinde maliyet avantajı sağlıyor.

Tesla Model Y

Tesla ise halen bazı batarya bileşenlerinde tedarikçilere bağlı. Bu da onu maliyet açısından daha kırılgan hale getirirken son dönemde nadir elementler konusunda Çinli şirketlerin global dominasyonu Tesla’yı köşeye sıkıştırmaya başladı bile.

Ayrıca BYD sadece elektrikli değil, plug-in hybrit modellerle de pazarı domine ediyor. Bu da Çin ve gelişmekte olan pazarlarda büyük bir avantaj sağlıyor.

MARKA DEĞERİ VE TEKNOLOJİK ALGI

Bu da öne çıkan ikinci önemli başlık. Küresel çapta zihinlere oturan “Çin malı” algısı son dönemde yıkılmaya başlasa da Tesla hâlâ global ölçekte en çok bilinen EV markası. Özellikle otopilot ve yazılım güncellemeleri gibi ileri teknoloji özelliklerde Tesla'yı zihinlerde bir adım öne taşımaya yardımcı oluyor. Ayrıca supercharger ağı gibi kullanım kolaylığı sağlayan altyapılar da önemli bir artı. Fakat BYD, bu konu başlığında aradaki farkı beklenenden hızlı kapatıyor

Öte yandan Çin’de BYD açık ara pazar lideri olarak Tesla'nın 5 katı kadar araç satsa da Tesla, ABD ve Avrupa gibi yüksek kârlılık sunan pazarlarda daha güçlü durumda. Fakat BYD'nin Avrupa ve Latin Amerika'ya açılımı hız kazanırken Tesla’nın patronu Elon Musk’ın siyasi girişimleri neticesinde Tesla satışlar önemli ölçüde düşüş trendinde. Bu durum karşısında kâr marjını korumaya çalışan ABD’li üretici, 2024 sonu itibarıyla bazı modellerinde ciddi indirimlere gitmek zorunda kalmıştı.

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BYD GLOBAL ÇAPTA ÖNDE GİDİYOR

2024 Satışlarına baktığımızda BYD’nin toplam adetleri 4.27 milyon adet civarında. Bu rakama elektrikli araçlar ve hibrit modeller dahil (NEV, BEV, PHEV).

2024’te Tesla, yıl bazında toplam BEV satışlarında BYD'yi kıl payı geride bırakmayı başarsa da BYD, özellikle yılın son çeyreğinde Tesla'yı geçmeyi başardı.

BYD genel NEV satışları (BEV ve PHEV toplamı), Tesla'nın yalnızca BEV satışlarından çok daha yüksek adetlere ulaştı.

📌İşte iki markanın son dönemde yakaladığı satış adetleri:

Dönem BYD BEV Satışları Tesla BEV Satışları 2024 Toplam 1,764,992 adet 1,789,226 adet 2024 Son Çeyrek 595,413 adet 495,570 adet 2025 İlk Çeyrek 416,388 adet 336,681 adet

PEKİ TÜRKİYE’DE KİM ÖNDE?

Türkiye pazarında satış adetlerine baktığımızda 2025’ilk ilk 5 ayında Togg elektrikli otomobil pazarında liderliğini 14.003 adetle açık ara önde götürürken BYD 7.040 adetle ikinci, Tesla ise 5.080 adetle üçüncü sırada yer alıyor.

Marka Satış Adedi Sıralama Togg 14,003 🥇 1. BYD 7,040 🥈 2. Tesla 5,080 🥉 3.

📌Tesla mı BYD mi? Elektrikli Araç Rekabeti (2024–2025)