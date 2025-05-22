Türkiye’ye gelirse ortalık karışır! BYD'nin mini elektriklisi Seagull (Dolphin Surf) Avrupa’da! İşte fiyatı ve özellikleri...

BYD en çok satan elektrikli modeli Dolphin Surf’ü Avrupa’da 19.900 avro (yaklaşık 880 bin TL) başlangıç fiyatıyla vitrine çıkardı. Küçük şehir otomobillerine artan ilgiye rakiplerinden önce cevap vermek isteyen BYD, A Segmentinde liderlik hedefinde. Bu model Türkiye’de satışa sunulursa başta Renault Clio olmak üzere birçok model tahtından olabilir.

Avrupalı üreticilerin korktuğu başına geldi. BYD’nin Çin'de büyük başarı elde eden mini elektrikli modeli Seagull, Avrupa pazarına Dolphin Surf ismiyle sunuldu. 43,2 kWh kapasiteli bataryasıyla 310 km menzil sunan araç WLTP şartlarında şehir içi koşullarda ise 507 km’ye kadar sürüş imkanı sağlayabiliyor.

Avrupa'da özellikle Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde şehir merkezlerine araçla giriş kısıtlamaları artarken, kompakt ve çevreci araçlar daha da cazip hale geliyor. A segmenti elektrikli araçlar hem düşük sahip olma maliyeti hem de şehir içi pratikliği ile öne çıkıyor.

Yeni nesil mobilite trendlerinin de etkisiyle bu sınıf, "minimalist, teknolojik ve çevreci" duruşuyla genç sürücülerin ve şehir içi kullanıcılarının ilgisini çekiyor.

EN YAKIN RAKİPLERİ

BYD Dolphin Surf, Çin'deki ikizi Seagull’a göre boyutları büyütülerek Avrupa pazarı için uyarlanmış. 3.990 mm uzunluğuyla, sınıfındaki Suzuki Swift ve Hyundai Inster gibi rakiplerinden 10-15 mm daha uzun.

En yakın rakipleri arasında öne çıkan modeller şu şekilde sıralanıyor:

Dacia Spring Electric – 19.000 €

Citroën ë-C3 – 22.000 €

Fiat 500e – 25.000 €

Renault Twingo E-Tech – 22.000 €

ÜÇ FARKLI DONANIM SEVİYESİ

Sınıfındaki bazı modeller 4 kişilik oturma kapasitesi sunarken BYD Dolphin Surf, 5 kişilik olmasıyla öne çıkıyor. Üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak model 22 dakikada %30 - %80 şarj olabiliyor. AC şarjda 11 kW destekleyen aracın DC şarj kapasitesi ise Active donanımda 65 kW, diğer iki üst versiyonda ise 80 kW olarak belirtiliyor. Versiyonlar arası teknik özellikler ise şu şekilde sıralanıyor:

Active: 30 kWh batarya, 220 km menzil, 65 kW motor

Boost: 43,2 kWh batarya, 322 km menzil, 65 kW motor

Comfort: 43,2 kWh batarya, 322 km menzil, 115 kW motor

AVRUPA’DA “ÇİN MALI” ALGISI DEĞİŞİYOR

Dolphin Surf’ün rekabetçi fiyatı ve sunduğu teknik özellikler, yerleşik markaları ciddi biçimde zorlayacak gibi görünüyor.

Öte yandan Avrupa’da yıllardır Çinli araçlar için süregelen “ucuz ama kalitesiz” algısı da yerini “donanımlı, ekonomik, yeterli” gibi başlıklara bırakırken, BYD Blade Battery gibi patentli ve güvenilir teknolojiler, bu algı dönüşümünü hızlandırıyor.