Opel Frontera’dan iddialı başlangıç! Türkiye’de satılan en uygun elektrikli oldu

Grandland ve Mokka modelleriyle SUV dünyasında başarılı satışlara imza atan Opel Türkiye, Yeni Frontera ile yılın geri kalan yarısında 8.000 adetlik satış hedefinde. Modele olan talep ise henüz Türkiye’de satışa çıkmadan önce başlamıştı…

ALİ ÇELİK - Alman otomotiv üreticisi Opel’in 1991 yılında ilk SUV modeli olarak boy gösteren ve büyük beğeni toplayan Frontera, 22 yıl sonra tekrar geri döndü. Teknoloji, güvenlik ve konfor başlıklarında en güncel donanımlarla karşımıza çıkan model, 1.345.000 TL’den başlayan fiyatlarıyla ayrıca ilgi çekiyor. Tamamen elektrikli ve 48 Volt hibrit motor seçeneklerine sahip yeni Frontera, ilk bakışta etkileyici sportif çizgileriyle ön plana çıkıyor. Yeni “Şimşek” logolu Opel Vizör ön paneli ve kaslı çamurluk tasarımı ise oldukça dikkat çekici. Kabin içinde ise ergonomik ön koltuklar, standart olarak sunulan 10 inç multimedya ve 10 inç sürücü bilgi ekranı ve 1.600 litreye varan bagaj hacmi dikkat çekiyor.

TÜRKİYE DÜNYADA 3. SIRADA

Lansman etkinliğinde Yeni Frontera’nın Avrupa’da B-SUV segmentinin en büyük araçlarından biri olarak C-SUV’lara yakın deneyim sunduğuna dikkat çeken Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç “Frontera, gücü ve cazibesiyle pazarın en büyük sınıflarından B-SUV’da dönüşümün önemli bir parçası olacak” dedi. Opel Türkiye’nin yılın ilk dört ayını 21 binlik satış, yüzde 5,6’lık pazar payı ve yüzde 10,7 hafif ticari pazar payıyla beklentileri doğrultusunda başarılı bir şekilde geride bıraktığına dikkat çeken Yantaç “Bu başarının bir sonucu olarak Opel CEO’su Florian Huettl’in Türkiye’ye gelmesi bize verdiği önemi gösteriyor. İlk 4 ay sonunda Türkiye olarak Opel’in dünyada bulunduğu ülkeler arasında 5,6 oranımız ile en yüksek pazar payına sahip ülke konumundayız. Almanya ve İngiltere de buna dâhil. Bizim için bu Türkiye adına bir başarı. Ürün gamı tüm ülkelerde aynı ve biz yüzde 5,6 ile lider durumdayız. Satış adedi olarak ise dünyada 3’üncüyüz” dedi.