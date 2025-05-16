Crossland'ın yerini aldı! İşte Opel Frontera'nın Türkiye satış fiyatı ve özellikleri

B-SUV segmentinden, 1.345.000 TL gibi iddialı bir rakamla Türkiye pazarına giriş yapan Opel Frontera, 83 kW gücünde tamamen elektrikli 113 beygirlik motora sahip. Şehir içinde 400+ menzil sunan versiyona ek olarak 1.2 Hibrit motorlu seçenekte ise 1.680.000 TL’den başlayan fiyatlar sunuluyor.

Alman üreticinin B-SUV sınıfında yer alan iddialı Crossland modelinin yerini alan yeni nesil Frontera Türkiye'de satışa sunuldu. İsmini üretimi 22 yıl önce sonlandırılan Opel, efsane SUV modeli Frontera'dan alan model ülkemizde iki ayrı motor seçeneği ile satışa sunuldu.

OPEL FRONTERA FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

Elektrikli tarafta 83 kW güce sahip 400+ km menzil sunan versiyon, GS donanım paketi ile 1.345.000 TL fiyat etiketi ile vitrinde boy gösterken, hibrit tarafta ise 1.2 litre 145 beygir güç üreten iki farklı donanım seviyesi karşımıza çıkıyor.

Edition paket olarak adlandırılan giriş seviyesinde 1.680.000 TL’lik fiyata sahip Yeni Opel Frontera, en üst donanımlı GS versiyonunda ise 1.780.000 TL’lik lansman fiyatına sahip. Bu noktada elektrikli araçlara sağlanan ÖTV desteği ile Opel Frontra’nın full elektrikli modeli önemli bir fiyat avantajı yakalama şansı buluyor.