Sıfırda fiyat artışı ikinci elde harareti yükseltmeye başladı

Açıklama sektörün deneyimli ismi Orhan Ülgür’den geldi. 2plan İcra Kurulu Başkanı sıfır araç fiyatlarındaki artışın etkisiyle ikinci el piyasasının yeniden canlanmaya başladığını söyleyerek; “Nisanda sıfır tarafta satışlar 100 bin adedin üzerine çıkarak aylık bazda rekor seviyeye ulaştı. Aynı dönemde ikinci el piyasasında ise yaklaşık 700 bin adetlik satış gerçekleşti” dedi.

Bahar ayları her yıl olduğu gibi bu yıl da ikinci el otomobil pazarında gözle görülür bir hareketlenmeyi beraberinde getirdi. Özellikle tatil planlarının yapılmaya başlanması, havaların ısınması ve bireysel mobilite ihtiyacının artması gibi etkenler alım-satımı canlandırıyor. 2024’ün son çeyreğinde yaşanan durağanlığın ardından, 2025'in ilkbaharı sektör için adeta bir toparlanma dönemi oldu.

Sektörün önemli oyuncularından 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede fiyatların dengeye oturduğunu belirterek, yaz aylarının yaklaşması ve sıfır araç fiyatlarındaki artışın etkisiyle piyasanın yeniden canlanmaya başladığını söyledi. Türkiye’de sıfır araç pazarının aylık 100 bin adetler bandına oturduğunu dile getiren Ülgür, “Yılın genel seyrine baktığımızda, sıfır araç satışlarının 2025 sonunda yaklaşık 1,2 milyon adet seviyesine ulaşması mümkün görünüyor. Talep, geçen yıla benzer şekilde devam ediyor. Bu ilginin arkasında enflasyona karşı bir korunma refleksi, döviz kuru kaynaklı fiyat artışı beklentisi ve üst ÖTV dilimlerine geçiş endişesi gibi etkenler yer alıyor. Ayrıca markaların sunduğu agresif kampanyalar da bu talebi destekliyor.” dedi.

Sıfır araç pazarındaki gelişmelerin ikinci el pazarını da doğrudan etkilediğini belirten Ülgür, “Geçmişte ikinci el araçların fiyatları neredeyse sıfır araç seviyelerine yaklaşmıştı. Ancak bugün ikinci elde fiyatlar dengelendi. Fiyatlar, enflasyonun ve döviz kurunun altında bir artış gösterdi. İkinci el otomotiv pazarı, yaz aylarının yaklaşması ve sıfır araç fiyatlarındaki artışların etkisiyle yeniden canlanmaya başladı.” diye konuştu.

İKİNCİ EL İÇİN EN UYGUN DÖNEM

Sıfır araç fiyatlarının döviz kurundaki hareket bağlı olarak önümüzdeki dönemde yeniden artış gösterebileceğine işaret eden Orhan Ülgür, “İkinci el pazarı, fiyatını doğrudan sıfır araçlara göre konumlandırıyor. Dolayısıyla sıfırdaki her artış, ikinci elde de kademeli olarak hissediliyor. Bu nedenle ikinci el araç almak isteyen tüketiciler için şu an avantajlı bir dönemden geçiyoruz. Önümüzdeki aylarda fiyatlar daha da yukarı çıkmadan alım yapmak, maliyet açısından daha faydalı olabilir” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİ PAYININ ARTIŞI İKİNCİ ELDE HİSSEDİLİYOR

Orhan Ülgür, elektrikli araçların yükselişiyle birlikte pazar dinamiklerinin de hızla değiştiğini ve bu dönüşümün ikinci el pazarını da etkilemeye başladığını vurgulayarak “2024 yılının tamamında elektrikli araçlar toplam satışlardan yüzde 10 civarında pay alırken, bu yılın henüz ilk dört ayında bu oran yüzde 14’lere ulaştı. Bu artışta hem vergi avantajlarının hem de şarj altyapısındaki iyileşmelerin büyük payı var. Artık tasarımı güçlü, teknolojik ve rekabetçi elektrikli araçlar pazarı dönüştürüyor. Elektrikli araçlar henüz ikinci el pazarında büyük bir hacme ulaşmasa da bu segmentte farkındalık artıyor. Tüketici artık sıfırda elektrikli aracı deneyimledikçe, ikinci elde de bu araçları daha fazla araştırıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ikinci el pazarında da elektrikli modellerin daha fazla yer almasını bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.