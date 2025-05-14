BYD ve Chery'den sonra bir Çinli otomobil devi daha Türkiye'ye geliyor! Tarih verildi, fabrikanın kurulacağı şehir belli oldu

Çinli otomobil devleri Türkiye'yi üretim merkezi haline getirmeye devam ediyor. BYD ve Chery'nin ardından SWM Motors da ülkede fabrika kuracak. Kurulacak şehri ise markanın Türkiye Ticari Direktörü açıkladı.

Çin otomobilleri Türkiye'de yatırım yapmayı sürdürüyor. BYD Manisa'da, Chery Samsun'da fabrika kurmaya hazırlanırken Çinli otomobil markası SWM Motors da fabrika kurmak için hazırlıklara başladı.

2014 yılında Çinli Shineray Holding tarafından satın alınan SWM, SWM Motors olarak 2016 yılında Shineray Holding'e ait, Brilliance Shineray Chongqing Automobile Co. Ltd.'ye dahil edilmişti.

Dev şirket, üretimine devam ederken SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu, HaberTürk ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

SON ÇEYREKTE YERLİ ÜRETİM BAŞLIYOR

Azmanoğlu, 2025'in son çeyreğinde yerli üretime başlayacaklarını bildirdi. SWM'nin Türkiye fabrikasının adresi ise Eskişehir olacağını da aktardı.

Ayrıca, fabrikanın üretim kapasitesinin ilk etapta yıllık 25 bin adet olarak belirlendiğini de kaydetti ve ilerleyen süreçte bu kapasitenin artırılacağının altını çizdi.

Azmanoğlu, markanın plug-in hibrit ve benzinli SUV modellerinin Türkiye'de üretilerek ihraç edileceğini de bildirdi. Eskişehir'de ilk olarak makyajlı G01 ve G03 modellerini üretecek SWM, fabrikada üretime başlanması ile birlikte Türkiye'ye Çin'den otomobil ithal etmeyi de sonlandıracak.

SWM Motors'u Türkiye'ye getiren ATMO Group, Türkiye’de üretim için Urzema Holding ile el sıkışarak ortaklık kurmuştu.

Öztürk Ailesi tarafından kurulan ve yönetilen Urzema Holding, ticari araç ekipmanları, treyler ekipmanları, kamyon üst yapı ekipmanları, tren vagonları ve benzeri demiryolu ekipmanları, savunma sanayi ekipmanları üretimi alanlarında faaliyet gösteriyor.