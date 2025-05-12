BYD, Türkiye’de en hızlı büyüyen marka oldu! Elektrikli SUV’da 2’nci, toplamda 7’nci sıraya yükseldi

Yılın ilk dört ayında 13.608 adetlik satışla toplam pazarda yedinci olan BYD, elektrikli SUV’da Togg’dan sonra ikinci, plug-in hibritte birinci, binek otomobilde yedinci sıraya yükseldi. Markanın son atağı ise ÖTV avantajıyla vitrine çıkan SEUL Desing oldu…

ALİ ÇELİK - Türkiye pazarında agresif büyümesini sürdüren BYD’den sürpriz bir model atağı daha geldi. Tesla’nın ÖTV avantajlı modeline doğrudan rakip olarak gösterilen 160 kW’lık SEAL modeli için BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun “Bu özel versiyon için BYD Global ile görüşmelerimiz yaklaşık altı aylık bir süreci kapsıyor. Talebimiz olumlu karşılandı ve SEAL modelinin 4x2 versiyonu yalnızca Türkiye’ye özel olarak üretildi. Bu gelişme, ayrıca global merkezin Türkiye’yi ne kadar ciddiye aldığının bir göstergesi” ifadelerini kullandı.

Nisan ayında 105.352 adetle tüm zamanların en iyi performansını gösteren otomotiv pazarının geçen yıla oranla yaklaşık %40 büyüdüğünü vurgulayan İsmail Ergun “Geçtiğimiz yıl elektrikli pazar, binek pazarının yaklaşık %10’u seviyesindeydi. Avrupa’ya baktığınızda elektrikli araçların payı yüzde 15 civarında. Nisan ayı itibarıyla Türkiye’de bu oran %15’i geçti. Şarj edilebilir hibritler ise %7,5’in üzerine çıktı. Dünyada yeni enerjili araç trendi büyürken Türkiye’de de bu segmentin payı %23’e yükseldi. Yani her dört araçtan biri neredeyse yeni enerjili araç olarak satılıyor” dedi.

Ergun, BYD’nin yılın ilk dört ayında 13.608 araç satışıyla 2025’in en hızlı büyüyen otomobil markası olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: Nisan’da 5.397 adetlik satışla %6,3 pazar payına ulaştık. Binek otomobilde ilk 10’a girdik ve bugün itibarıyla 7. sıraya yerleştik. Yıllık 50 bin adetlik satış planımız, lojistik planlamaya ve piyasa şartlarına bağlı şekilde ilerliyor. Gelen araçların tamamı satılıyor. Nisan ayında Türkiye’ye gelen BYD gemisindeki araçların yarısından fazlası bize aitti ve hepsi satıldı. Öte yandan bizim açımızdan çok önemli bir başka gelişme de, SEAL U’nun elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla, yıllardır zirvede olan modellerin üzerinde satış performansı göstererek Türkiye’nin en çok satan modeli konumuna gelmesi oldu.

SEAL TÜRKİYE'YE ÖZEL GELDİ

Türkiye pazarına özel geliştirilen arkadan itişli 160 kW’lık SEAL Design 1.850.000 TL’lik lansman fiyatı ile vitrine çıktı. 218 HP güce sahip aracın 0-100 km/s hızlanması sadece 6,9 saniye. 460 KM menzil sunan otomobilin Blade Batarya teknolojisi ise 26 dakikada %80 şarj imkânı sunuyor.