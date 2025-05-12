Çin’de sedan modasına yeni oyuncu: Karşınızda 1.600 km menzil ile Geely Starshine 8

Şarj edilebilir hibrit motoru ve yüksek batarya kapasitesi ile toplamda 1.600 km gibi sıra dışı bir menzille vitrine çıkan Geely Galaxy Starshine 8, fastback tasarımıyla hem sedan hem de coupe severlere davetkar bir bakış atıyor. 5 metrelik aracın 376 ve 321 beygirlik iki farklı versiyonu bulunuyor. Çin fiyatları ise 17.400 dolar yani 675 bin TL’den başlıyor…

Geely, Galaxy markası altında yer alan yeni modeli Starshine 8 plug-in hibrit sedan modelini tanıttı. Aracın Çin’de vitrin fiyatları 125.800 - 165.800 yuan (17.400 - 22.900 dolar) arası olarak açıklandı. Bu rakamların Türk lirası karşılığı ise 675 ila 890 bin TL arası yapıyor.

İki farklı motor ve batarya kapasitesine sahip Starshine 8 plug-in hibrit 1.500 km ile 1.600 km'lik iki şaşırtıcı menzille ön plana çıkıyor. Fastback olarak adlandırılan ve nispeten daha kıza arka bagaj çizgisi ile hem sedan hem coupe kullanıcılarının radarına giren aracın toplam uzunluğu ise 5.018mm. İçeride sunduğu geniş alanın en büyük destekçisi ise 2.928 mm’lik dingil mesafesi. 0,25Cd sürtünme katsayısına sahip araçta donanımlara bağlı olarak ağırlık 1908 kg ile 1760 kg arasında değişiyor.

Araçta dikkat çeken teknolojik detaylar ise donanım paketinde göre değişkenlik gösteren 126 hatlı tavan lidarı, beş milimetre dalga radarı, 12 ultrasonik radar ve 10 kamera aracılığıyla gerçekleştirilen G-Pilot gelişmiş sürüş yardım sistemi. 300'den fazla senaryoda park yardımını sunan Geely Galaxy Starshine 8, 120 km/s hıza kadar acil kaçma, 90 km/s maksimum hıza kadar ise otomatik acil frenlemeyi destekliyor. Ek olarak, diğer iki donanım paketinde iki milimetre dalga radarı, 12 ultrasonik radar ve beş kamera aracılığıyla gerçekleştirilen temel sürüş sistemi yer alıyor.

İç tarafta ise en dikkat çekici özellik, Geely'nin kendi geliştirdiği Dragon Eagle-1 7nm çipinin üstünde bulunan ve DeepSeek AI modeliyle entegre edilmiş Flyme Auto sistemiyle çalışan 10,2 inç LCD gösterge paneli ve 15,4 inç merkezi kontrol ekranı. Ayrıca 25,6 inçlik bir AR-HUD ekran da sürücünün bakış açısına göre ön cama yansıtılıyor.

Ayrıca yapay zekalı sesli asistan, cep telefonları için 50W kablosuz şarj, 256 renge sahip ortam ışıklandırma, 23 hoparlörlü ses sistemi, beş adet 20 inçlik valizi alabilecek 405L bagaj hacmi, iç mekanda 30 adet saklama alanı ve koltuk havalandırması/ısıtması/masaj fonksiyonları bulunuyor…