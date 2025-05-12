Motosiklette beklenen kampanya Doğan Trend ve ALJ Finans’tan geldi

Doğan Trend, ALJ Finans iş birliği kapsamında motosiklet severlere büyük bir finansman kolaylığı sunuluyor. Suzuki, Vespa, Aprilia, Piaggio, Moto Guzzi, KYMCO ve elektrikli motosiklet Silence markalarında geçerli yeni kredisi uygulamasında iki teker tutkunları, kredi kartı limiti tüketmeden motosiklet sahibi olabilecek, işte detaylar…

Türkiye genelinde bütün Doğan Trend bayilerinde geçerli olacak kampanya, otomotiv ve motosiklet almak isteyen bireysel müşterilere büyük avantajlar sunuyor. ALJ Finans’ın sektördeki tecrübesi ile başvurular hızlıca sonuçlandırılıp, onaylanan kredi doğrudan bayi hesabına aktarılıyor. Kampanya kapsamında müşteriler, yüzde 2,57 vade oranı farkı ile 200.000 TL için kredi kullanabiliyor ve ödemelerini 12 ay taksitle kolayca gerçekleştirebiliyor.

Sadece bireysel müşteriler için geçerli olan bu kampanyada; krediler de kasko ve rehin zorunluluğu ALJ Finans inisiyatifinde olup, 200.000 TL kredi için oluşan dosya masrafı müşteri tarafından karşılanıyor.

İş birliğine ilişkin görüşlerini dile getiren Doğan Trend Grubu Motosiklet Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Ilgaz; “Motosiklet, ulaşımı keyfe dönüştüren bir hayat tarzı. Biz de Doğan Trend olarak, bu tutkuyu paylaşan herkesin motosiklete daha kolay erişebilmesi için yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyoruz” dedi.

ALJ Finans Satış Grup Lideri Serdar Elibollar ise; “Bu birlikteliğin sektörde bir fark oluşturacağını düşünüyoruz. Bu iş birliği sayesinde, Doğan Trend ’in güçlü marka ve model portföyü; ALJ Finans’ın güvenilir, şeffaf ve müşteri odaklı finansman desteğiyle daha erişilebilir hale gelecek. Alternatif ödeme yöntemleri sayesinde kullanıcılar, bütçelerine uygun ödeme planları ile hayallerindeki motosiklete kolayca ulaşabilecek” dedi.