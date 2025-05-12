Otomotivde ihracat artarken üretim düştü

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2025 05:00 - Güncelleme: 12 Mayıs 2025 05:01 - Güncelleme:

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayınlanan 2025 yılı ilk 4 aylık verilere göre otomobil üretim geçen yıl aynı döneme oranla %2, ağır ticari araç grubunda %25 ve hafif ticari araç grubunda ise yüzde 1 azaldı.

ALİ ÇELİK - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçı Birlikleri (OİB) verilerine göre ise ilk dört aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 12,5 milyar dolar oldu. İlgili Haber 500 kişiye iş kapısı olacaktı! Otomotiv devi 1,1 milyar dolarlık fabrika yatırımından vazgeçti

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe