Otomotivde ihracat artarken üretim düştü
T-Otomobil Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayınlanan 2025 yılı ilk 4 aylık verilere göre otomobil üretim geçen yıl aynı döneme oranla %2, ağır ticari araç grubunda %25 ve hafif ticari araç grubunda ise yüzde 1 azaldı.
ALİ ÇELİK - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçı Birlikleri (OİB) verilerine göre ise ilk dört aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 12,5 milyar dolar oldu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe