500 kişiye iş kapısı olacaktı! Otomotiv devi 1,1 milyar dolarlık fabrika yatırımından vazgeçti

Dünyaca ünlü otomotiv şirketi Nissan, Japonya'da kuracağı 1,1 milyar dolarlık yatırım projesini rafa kaldırdı. Şirket 500 kişinin istihdam edileceği fabrika yatırımından vazgeçti.

Otomotiv üreticisi Nissan, Japonya'da büyük bir yatırım yapacağını açıklamıştı. Japon şirket, Kitakyushu kentinde 153,3 milyar yen (yaklaşık 1,1 milyar dolar) değerinde bir fabrika kuracaktı. Söz konusu fabrikada lityum demir fosfat (LFP) tipi pil üretimi yapılması planlanıyordu. Dev yatırımla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

NİSSAN DEV YATIRIMDAN VAZGEÇTİ

Nissan Motor, Kyushu adasında bulunan kentteki yatırımdan vazgeçtiğini duyurdu. 500 kişiye istihdam sağlayacak olan 1,1 milyar dolarlık yatırım projesini rafa kaldıran şirketin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle: "Yatırım verimliliğini dikkatle değerlendirdikten sonra, Kitakyushu'daki yeni LFP akü tesisinin inşasını iptal etmeye karar verdik."

İç pazardaki hedeflerin daraltılabileceği sinyallerini veren şirket, "Nissan acil geri dönüş adımları atıyor ve performansını iyileştirmek için tüm seçenekleri araştırıyor” açıklamasını yaptı.

JAPON HÜKÜMETİ DE KESENİNAĞZINI AÇMIŞTI

Japon hükümeti projeye destek olmak amacıyla 55,7 milyar yen sübvansiyon ayırmıştı. Ancak Nissan’ın geri adımıyla birlikte bu destek de boşa çıkmış oldu.