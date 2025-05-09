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500 kişiye iş kapısı olacaktı! Otomotiv devi 1,1 milyar dolarlık fabrika yatırımından vazgeçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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500 kişiye iş kapısı olacaktı! Otomotiv devi 1,1 milyar dolarlık fabrika yatırımından vazgeçti
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü otomotiv şirketi Nissan, Japonya'da kuracağı 1,1 milyar dolarlık yatırım projesini rafa kaldırdı. Şirket 500 kişinin istihdam edileceği fabrika yatırımından vazgeçti.

Otomotiv üreticisi Nissan, Japonya'da büyük bir yatırım yapacağını açıklamıştı. Japon şirket, Kitakyushu kentinde 153,3 milyar yen (yaklaşık 1,1 milyar dolar) değerinde bir fabrika kuracaktı. Söz konusu fabrikada lityum demir fosfat (LFP) tipi pil üretimi yapılması planlanıyordu. Dev yatırımla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

NİSSAN DEV YATIRIMDAN VAZGEÇTİ 

Nissan Motor, Kyushu adasında bulunan kentteki yatırımdan vazgeçtiğini duyurdu. 500 kişiye istihdam sağlayacak olan 1,1 milyar dolarlık yatırım projesini rafa kaldıran şirketin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle: "Yatırım verimliliğini dikkatle değerlendirdikten sonra, Kitakyushu'daki yeni LFP akü tesisinin inşasını iptal etmeye karar verdik." 

İç pazardaki hedeflerin daraltılabileceği sinyallerini veren şirket, "Nissan acil geri dönüş adımları atıyor ve performansını iyileştirmek için tüm seçenekleri araştırıyor” açıklamasını yaptı. 

500 kişiye iş kapısı olacaktı! Otomotiv devi 1,1 milyar dolarlık fabrika yatırımından vazgeçti - 1. Resim

JAPON HÜKÜMETİ DE KESENİNAĞZINI AÇMIŞTI 

Japon hükümeti projeye destek olmak amacıyla 55,7 milyar yen sübvansiyon ayırmıştı. Ancak Nissan’ın geri adımıyla birlikte bu destek de boşa çıkmış oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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