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Haberler > Ekonomi > TÜRK-İŞ Başkanı'ndan "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusuna cevap

TÜRK-İŞ Başkanı'ndan "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusuna cevap

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Asgari ücret pazarlığında işçi temsilcisi olan TÜRK-İŞ'in Genel Başkanı Ergün Atalay, milyonları ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Atalay, "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. 

Asgari ücret ocak ayında yüzde 30 zamla 17 bin 2 liradan 22 bin 104 liraya çıkarılmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında asgari ücrete ara zam sinyali vermişti. Erdoğan, "Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız." ifadelerini kullanmıştı. Temmuz ayının yaklaşmasıyla asgari ücrete ara zam tartışmaları yeniden başladı. 

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında konu hakkında konuştu. "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" diye sorulan Atalay, ilgili komisyonun yapısı değişmeden asgari ücret pazarlık masasına oturmayacaklarını söyledi.

TÜRK-İŞ Başkanı'ndan

"BİZİM BU GÜNAHI BİR DAHA ÇEKMEYE HALİMİZ YOK" 

Komisyon yapısı değiştirilmezse ne olacağıyla ilgili soruya Atalay, "Onu hükümet düşünsün, işverenler düşünsün. Bizim bu günahı bir daha çekmeye halimiz, takatimiz yok. Yasa değişsin, adil bir komisyon olsun varız. DİSK olsun, HAK-İŞ olsun. Sadece TÜRK-İŞ olsun diye bir talebim yok. Benim yetkim yok, oy imkanım yoksa bunun vebalini, günahını ben niye çekeyim?" cevabını verdi.

TÜRK-İŞ Başkanı'ndan

TÜRK-İŞ OLMAZSA KARAR ÇIKAR MI? 

Atalay, TÜRK-İŞ'in olmadığı bir komisyonda hükümet ve işverenin birlikte karar alıp alamayacağıyla ilgili soru üzerine, "Alamazlar. Yazılmayan bir kural. Yani alıyorlarsa da alsınlar. Kamuoyunun takdirine." diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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