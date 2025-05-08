8 milyar 100 milyon TL! Türkiye'nin ünlü mobilya markası satıldı 

2016 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçen Türkiye'nin ünlü mobilya markası Bellona satıldı. 7 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkarılan şirket, ihale ile 8 milyar 100 milyon TL’ye el değiştirdi. İşte Bellona'nın yeni sahibi...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), geçen ay Bellona'yı satışa çıkarmıştı. 7 milyar TL muhammen bedelle satışa sunulan ünlü marka için gerçekleştirilen ihale sonuçlandı.

BAYİLER SATIN ALDI

6 Nisan'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilen ihale ile şirketin yeni sahipleri belli oldu. Bellona bayileri tarafından ortaklaşa kurulan Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alındı.

"REKABET KURUMU SÜRECİ BAŞLADI"

2016 yılında FETÖ bağlantısı nedeniyle TMSF'ye geçen şirket, ihale ile 8 milyar 100 milyon TL'ye satıldı. TMSF'den yapılan açıklamada, "Uygun teklif sunan yatırımcıların Rekabet Kurumu’ndan izin alınması süreci başlatılmıştır" denildi.

SIRA İSTİKBAL MOBİLYA'DA

TMSF'nin Bellona'nın ardından İstikbal Mobilya'yı da satışa çıkarması bekleniyor. Geçmişte Boydak Holding'in bünyesinde olan Bellona ve İstikbal, Boydak Holding'in FETÖ bağlantısı nedeniyle TMSF'ye devredilmişti.