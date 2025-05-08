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8 milyar 100 milyon TL! Türkiye'nin ünlü mobilya markası satıldı 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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8 milyar 100 milyon TL! Türkiye&#039;nin ünlü mobilya markası satıldı 
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2016 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçen Türkiye'nin ünlü mobilya markası Bellona satıldı. 7 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkarılan şirket, ihale ile 8 milyar 100 milyon TL’ye el değiştirdi. İşte Bellona'nın yeni sahibi... 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), geçen ay Bellona'yı satışa çıkarmıştı. 7 milyar TL muhammen bedelle satışa sunulan ünlü marka için gerçekleştirilen ihale sonuçlandı. 

BAYİLER SATIN ALDI 

6 Nisan'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilen ihale ile şirketin yeni sahipleri belli oldu. Bellona bayileri tarafından ortaklaşa kurulan Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alındı.

8 milyar 100 milyon TL! Türkiye'nin ünlü mobilya markası satıldı  - 1. Resim

"REKABET KURUMU SÜRECİ BAŞLADI"

2016 yılında FETÖ bağlantısı nedeniyle TMSF'ye geçen şirket, ihale ile 8 milyar 100 milyon TL'ye satıldı. TMSF'den yapılan açıklamada, "Uygun teklif sunan yatırımcıların Rekabet Kurumu’ndan izin alınması süreci başlatılmıştır" denildi. 

8 milyar 100 milyon TL! Türkiye'nin ünlü mobilya markası satıldı  - 2. Resim

SIRA İSTİKBAL MOBİLYA'DA 

TMSF'nin Bellona'nın ardından İstikbal Mobilya'yı da satışa çıkarması bekleniyor. Geçmişte Boydak Holding'in bünyesinde olan Bellona ve İstikbal, Boydak Holding'in FETÖ bağlantısı nedeniyle TMSF'ye devredilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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