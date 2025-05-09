Peugeot’dan 500 bin TL’ye varan kredi, sıfır faizli 12 ay ödeme seçenekleri

Fransız üretici Peugeot’nun bahar kampanyasını sizler için mercek altına aldık. Model bazlı değişkenlik gösteren fırsatlarda; 500 bin TL’ye varan kredi, sıfır faiz, 12 ay taksit ve 60 bin TL’lik takas desteği gibi avantajlar bulunuyor. İşte detaylar...

Gerek teknolojik özellikleri gerekse dikkat çeken tasarımlarıyla ön plana çıkan Fransız üretici, cazip avantajlarla dolu mayıs ayı kampanyasını başlattı. SUV 2008, yeni SUV 3008, yeni SUV 5008, E-208, E-308, 408 ve hafif ticari araç modellerinde sunulan fırsatları model bazında özetlemek gerekirse; 48V hibrit teknolojisine sahip yeni 3008 modeli, 85 bin TL takas desteği ile birlikte sadece tüzel müşterilere özel, 170 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerin beğenisine sunuluyor. Yeni 3008’in %100 elektrikli versiyonu olan yeni E-3008’de ise bireysel müşterilere, Allure donanım seviyesinde, 300 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 2,89 faizli kredi teklif ediliyor.

B-SUV segmentinin öncüsü 2008 modelinde ise 60 bin TL takas desteği ile birlikte, 130 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi desteği sağlanıyor. %100 elektrikli E-2008 ise Allure donanım seviyesinde, 60 bin TL takas desteği ile 180 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi; GT donanım seviyesinde ise 40 bin TL takas desteği ile birlikte, 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.

PEUGEOT’nun kompakt segment oyuncusu 408 modeline sahip olmak isteyen müşteriler, Allure donanım seviyesinde 60 bin TL takas desteği ile birlikte, 150 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatından faydalanabiliyor. Markanın C segmentindeki hatchback temsilcisi, %100 elektrikli E-308 ise 200 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla mayıs ayında da otomobil severlerin karşısına çıkıyor.

Peugeot Türkiye, mayıs ayında da hafif ticari araç ürün gamında sunduğu sıfır faizli kredi teklifleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Rifter’ın otomatik şanzımanlı Allure ve GT donanım seviyelerinde, 40 bin TL takas desteği ile birlikte; Allure donanım seviyesi için 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, GT donanım seviyesi için ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

Segmentinin öncüsü Partner Van’da ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi seçeneğinden yararlanılabiliyor. Expert Traveller, Expert Van ve Boxer Van 3,5 ton versiyonlarında da 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı bulunuyor.