Aydın'da ciple otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Aydın Söke'de ciple otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde ciple otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

A.Y. idaresindeki cip, Yenikent Mahallesi Güven Algaz Kavşağı'nda dönüş yaptığı sırada N.K'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarparak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile otomobildeki Ş.T, M.T. ve B.S. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.