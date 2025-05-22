Hyundai INSTER’ın fiyatı belli oldu! İşte yeni elektrikli SUV'un şarj süresi ve özellikleri

Kendi segmentinde en yüksek menzil değerine sahip olan INSTER, birleşik 360 km sürüş mesafesi, kendine has tasarım hatları ve boyutlarına rağmen inanılmaz iç hacmi ile ön plana çıkıyor. Türkiye satış fiyatı 1.319.000 TL olarak açıklanan model ilk etapta Advance versiyonu ile vitrine çıkıyor. INSTER’ın Cross versiyonu ise yılın ikinci yarısında satışa sunulacak, işte detaylar:

Hyundai'nin merakla beklenen tamamen elektrikli A-SUV modeli INSTER, Türkiye'de satışa sunuldu. 1.319.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla vitrine çıkan INSTER, segmentindeki en yüksek menzil değeri olan 360 kilometrelik sürüş mesafesiyle dikkat çekiyor. Kompakt boyutlarına rağmen sunduğu geniş iç hacim, 10,25 inç dijital ekranlar, piksel temalı LED aydınlatmalar ve 30 dakikada %80’e ulaşabilen hızlı şarj desteğiyle INSTER, şehir içi kullanımda verimlilik ve teknoloji arayan sürücülere hitap ediyor. Hyundai INSTER, ilk etapta Advance donanım seviyesiyle satışa çıkarken, Cross versiyonu ise yılın ikinci yarısında Türkiye yollarında olacak.

HYUNDAİ INSTER'IN ÖZELLİKLERİ

Hyundai Türkiye, INSTER modeliyle birlikte ülkemizde A, B, C, D ve E segmentinde tamamen elektrikli SUV modeli sunan ilk marka oldu. Markanın EV kimliğini somutlaştıran INSTER, özellikle dış çizgileri ve piksel ışık özelliği sayesinde belirgin olan ayırt edici tasarım karakterini, kabin içinde ise fütüristik ve yüksek teknolojili unsurlarla sunuyor.

Aslına bakarsanız INSTER modeli, 2021'de satışa sunulan ve yalnızca Kore'de üretilen benzinli CASPER'ın tasarım mirasını baz alan bir model. Hyundai’nin Kore dışındaki diğer pazarlar için stratejik olarak geliştirdiği INSTER'in stili, daha fazla iç alan ve sağlam yol tutuşu için uzatılmış gövdeden oluşuyor.

Geniş dingil mesafesi ile desteklenen otomobil, her ne kadar A segmentinde yer alsa da kendinden çok daha büyük araçlarla yarışır bir iç mekan konforu sunuyor. Böylelikle, tam olarak A segmenti ile B segmenti kompakt modeller arasında konumlanıyor.

INSTER'ın dış görünümü, düz ve uyumlu ön ve arka stili sayesnde kompakt bir SUV gövde profiline sahip. Bu yüksek teknolojili görünümü, fütüristik LED gündüz farı imzası ve piksel desen LED ön sinyal lambaları, stop lambası ve tamponu ile diğer küçük EV'lerden farklılaştırmış.

PEKİ YA KABİN İÇİ?

İç tarafta genişletilmiş 10,25 inç dijital gösterge paneli, 10,25 inç bilgi-eğlence dokunmatik ekranı sayesinde geniş bir ferahlık hissi oluşturulmuş.

Kablosuz şarj yuvası sürücü için yükseltilmiş ve kullanımı oldukça pratik. Piksel teması kabin içinde de kendini göstermiş, örneğin direksiyon simidindeki grafiklerle tekrarlanarak modelin yüksek teknoloji imajını güçlendirmiş. Harita cepleri ile ekstra depolama alanları dikkat çekici. Aracın standart iç mekan rengi ise bej…

Sürücü koltuğu da dahil olmak üzere tüm koltuklar, artırılmış çok yönlülük için düz bir şekilde katlanabiliyor. Arkadaki 50/50 kayan ve yatırılabilen koltuklar, daha fazla konfor ve daha geniş bacak mesafesi için geriye taşınmış.

30 DAKİKADA DOLUYOR

INSTER, standart olarak 11 kW'lık bir yerleşik şarj altyapısına sahip. DC hızlı şarj cihazı kullanıldığında, INSTER yaklaşık 30 dakikada %10 ila %80 oranında şarj edebiliyor.

INSTER'ın menzili ise 49 kWh bataryasıyla 360 kilometre (WLTP). Bu menzil özellikle yoğun şehir trafiğinde, İ-PEDAL özelliği ile birlikte kullanımda 400+ km’lere kadar çıkabiliyor.

DC hızlı şarj kapasitesi, uzun mesafelerde seyahat ederken kısa duraklamalara olanak tanıyor. Araç, özellikle daha soğuk iklimlerde şarj performansını artıran bir batarya ısıtma sistemiyle donatılmış. Yüksek verimli ısı pompası, enerji kullanımını optimize ederek aracın genel performansına ve menziline katkıda bulunuyor.

BOYUT KÜÇÜK PERFORMANS BÜYÜK

Otomobil, 84,5 kW (115 PS) güç üretirken tek bir motorla hareket ediyor ve maksimum tork değeri ise 147 Nm. Aracın 100 km’deki ortalama enerji tüketimi ise 15,3 kWh olarak veriliyor.

INSTER, McPherson destekli ön süspansiyon ve birleştirilmiş burulma kirişli arka aks ile hassas bir sürüş sunuyor. Bu sistem, rahat kullanım için Kolon tipi Motor Tahrikli Hidrolik Direksiyon ile tamamlanmış. Araç, engebeli yollarda, hız tümseklerinde ve otoyollardaki bozuk zeminde darbeleri emerek dengeli ve keyifli bir sürüş sunuyor.