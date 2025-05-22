Türkiye’de yılın otomobili için tüm kategori adayları açıklandı

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili Yarışması’nda yer alan “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovatif Projesi”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” kategorilerinin adayları da belli oldu.

Bu yıl 10’uncu kez düzenlenen organizasyonda finale kalan 7 modelin ardından “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovatif Projesi”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” adayları da belli oldu. Türkiye otomotiv sektöründe gelenekselleşen yarışmada, otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin yaptığı seçimler sonucunda bu kategorilerde ilk üçe kalan adaylar 1 Haziran’da açıklanacak. Kazanan adaylar ise 17 Haziran’da düzenlenecek Türkiye’de Yılın Otomobili ödül töreninde belli olacak.

“YILIN TASARIMI” İÇİN BÜYÜK REKABET

Bu yıl ki yarışmanın en heyecanlı geçmesi beklenen kategorisi “Yılın Tasarımı” olacak. Rekabetin en yoğun yaşanacağı bu kategoride; Aston Martin Vanquish, Audi A6 e-tron, BMW 2 Serisi Gran Coupé, Cupra Terramar, Kia EV3, Mercedes-Benz AMG GT, Porsche Macan ve Renault Rafale birincilik için yarışacak.

Yarışmanın bir diğer kategorisi olan “Yılın İnovatif Projesi” adayları arasında da “Bosch’un tamamen kendi tasarımı ve kendi sistem çipi (SoC) ile Tasarlanan Yeni Radar Sensörü, şarj edilecek aracı kendi tespit edip, şarj işlemini başlatıp yine otonom olarak şarj işlemini bitirebilen Chargebot Mobil Şarj Çözümü ve Stellantis’in Otonom Sürüş Teknolojisi STLA AutoDrive” yer alıyor.

Öte yandan lansman yarışında ise BYD Modelleri Test Sürüşü (Sapanca), BMW X2 ve MINI Countryman (Kalem Adası), BMW X3 ve BMW 2 Serisi Gran Coupé (Batman-Mardin), Hyundai Santa Fe (Çeşme), Mercedes-Benz G580 (Kapadokya), Peugeot 3008 (Antalya), Renault Duster (Kendi Lansmanını Yap), Renault Rafale (İzmir), Toyota GR Hilux Sport (Kapadokya) ve VW ID.7, VW ID.4, VW ID.3 (İzmir) etkinlikleri OGD üyelerinin oları ile derecelendirilecek.

Türkiye’de Yılın Otomobili için 7 finalist model ise şu şekilde sıralanmıştı; “BYD SEAL U, JAECOO 7, Kia EV3, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster.”

PREMIUMLARIN KAPIŞMASI

Bu yıl ilk kez eklenen “Yılın Premium Otomobili” kategorisinde de zorlu bir yarış olacak. Bu kategoride yarışan markaların modelleri ise şöyle sıralanıyor; “Aston Martin Vanquish, Audi A5, Audi A6 e-tron, Audi Q4 e-tron, Audi Q6 e-tron, BMW 1 Serisi, BMW 2 Serisi Gran Coupe, BMW X2, Lexus LBX, Lexus RZ, Mercedes-Benz CLE, Mercedes-AMG GT, Porsche Macan ve Porsche Panamera.”