Honda’dan büyük rekor: 500 milyonuncu motosiklet fabrikadan çıktı!

İlk motosiklet modelini 1949 yılında üreten ve bugün dünyanın en büyük motor üreticisi konumunda yer alan Honda, 500 milyonuncu motosikletinin üretimini tamamladı. Markanın Hindistan Gujarat’taki fabrikasının 4 numaralı tesisinde montajlanan Activa, bu önemli barajı kıran model oldu.

Honda’nın 1949 yılında Dream D-Type motosikletinin seri üretimine başlamasından 76 yıl sonra tüm dünyadaki toplam üretim adedi 500 milyona ulaştı. Bu kilometre taşı ile Honda dünyada bir ilke daha imza atmış olurken, daha önce Honda Activa ve Super Cub modelleri ile 100 milyonuncu ve Gold Wing modeli ile 300 milyonuncu motosiklet üretimine ulaşılmasının ardından 2025 yılında 500 milyonuncu Honda motosikletin üretimi de tamamlandı. Honda’nın Hindistan Gujarat’taki fabrikasının 4 numaralı tesisindeki montaj hattında Activa modelinin üretiminin tamamlanması ile 500 milyonuncu motosiklet üretimine imza atıldı.

1948 yılında kurulan Honda’nın Japonya dışındaki ilk motosiklet fabrikası 1963 yılında Belçika’da faaliyete başladı. Devam eden yıllarda markanın benimsediği "talebin olduğu yerde üretim" temel felsefesine sadık kalınarak üretimler dünya genelinde yaygınlaştırılmaya devam edildi. Bu kapsamda; 1997 yılında 100 milyon adetlik, 2008 yılında 200 milyon adetlik ve 2014 yılında da 300 milyon adetlik üretim hedefine ulaşan Honda, dünya genelinde 2018 yılında 20 milyon adedi aşmasının ardında 2019 yılında 40 milyon adede ulaştı. 2020 yılında COVID-19 nedeniyle üretim adetlerinde yaşanan dalgalanmalara rağmen Honda, içten yanmalı motorlu (ICE) modellerinin yanı sıra elektrikli iki tekerlekli araçlara odaklanmak için 2024 yılını belirlediğini açıkladı.

Honda Motor Başkanı Toshihiro Mibe, motosiklet üretiminin Honda’nın ilk faaliyeti olduğunu ve aynı kararlılıkla devam edileceğini vurgulayarak “Motosiklet dünyasında çok sayıda ürün ve hizmetimizle müşterilerimizin güvenini kazandık. Bunun sonucunda da toplamda 500 milyon adetlik üretim hacmine ulaştık. Bu dönüm noktasına ulaşmamızı sağlayan müşterilerimizin yanı sıra geliştirmeden üretime, satıştan servise kadar emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Honda, ürün gamında yer alan farklı segment ve hacimlerdeki motosiklet modelleri ve elektrikli araçları ile müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun ulaşım araçlarını üreterek satışa sunuyor. Honda’nın dünya çapında 23 ülkede 37 üretim tesisinde yıllık 20 milyonun üzerinde üretim kapasitesi bulunuyor. 30 binin üzerinde Honda bayisinden oluşan geniş hizmet ağı sayesinde müşterilerine ulaşan Honda, insanların “ulaşım özgürlüğü” için iş modelleri ve elektrikliye geçiş de dahil olmak üzere karbon nötr hedefiyle motosiklet iş kolunu daha da geliştirmeye devam ediyor.