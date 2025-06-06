En çok satan en ucuz otomobiller! Mayıs 2025 listesi belli oldu

Türkiye otomotiv pazarında Mayıs 2025'in en çok tercih edilen modelleri belli oldu. Fiat Egea Sedan’dan Peugeot 2008’e, elektrikliden benzinliye geniş seçeneklerle en uygun fiyatlı araçlar listelendi. İşte Türkiye'de Mayıs 2025'te en çok satan en ucuz otomobiller...
Otomotiv sektöründe Mayıs 2025 verilerine göre Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu. Listede yerli üretimden elektrikliye, sedan modellerden SUV seçeneklerine kadar birçok segmentten araç dikkat çekerken, Renault Clio, Fiat Egea ve Togg T10X zirvede yer aldı. Uygun kampanyalar, yerli üretim avantajı ve artan elektrikli araç ilgisi satış rakamlarına doğrudan yansırken; Hyundai i20, Volkswagen Taigo, Peugeot 2008 gibi modeller de yüksek fiyatlarına rağmen ilgi gördü.
Mayıs 2025’te Türkiye’de en çok tercih edilen otomobiller arasında yer alan modeller, fiyatlarına göre sıralandığında dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor.
İşte en uygun fiyattan en yüksek fiyata doğru sıralanan o araçlar…
|Marka & Model
|En Uygun Versiyon
|Motor / Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat (₺)
|Fiat Egea Sedan
|1.4 Fire 95 HP Easy Manuel
|1.4 Fire 95 HP Manuel
|Benzinli
|1.104.900
|Hyundai i20
|1.2 MPI 79 PS Jump
|1.2 MPI Manuel
|Benzinli
|1.209.000
|Fiat Egea Cross
|1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Street
|1.4 Fire 95 HP Manuel
|Benzinli
|1.219.900
|Renault Clio
|evolution
|1.0 TCe x-tronic 90 hp
|Benzinli
|1.434.000
|TOGG T10X
|V1 RWD Standart Menzil
|Elektrikli RWD
|Elektrikli
|1.440.000
|Citroen C4 X
|1.2 PureTech 130 HP You
|1.2 PureTech 130 hp EAT8
|Benzinli
|1.755.000
|Volkswagen Taigo
|Life
|1.0 TSI
|Benzinli
|1.761.000
|Renault Megane
|Touch
|1.3 TCe EDC 140 hp
|Benzinli
|1.837.000
|BYD Seal U
|Design
|Elektrikli
|Elektrikli
|1.925.000
|Peugeot 2008
|2008 ALLURE
|1.2 PureTech 130 hp EAT8
|Benzinli
|2.001.500
Mayıs 2025’te Türkiye’de en çok satılan bu modellerin farklı donanımlarına ait fiyatları ise şöyle:
🚗RENAULT CLIO
|Donanım
|Motor / Şanzıman
|Fiyat
|evolution
|1.0 TCe x-tronic 90 hp
|1.434.000 ₺
|techno esprit alpine
|1.0 TCe x-tronic 90 hp
|1.545.000 ₺
🚗 FIAT EGEA SEDAN
|Motor / Donanım / Şanzıman
|Yakıt
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|1.4 Fire 95 HP Easy Manuel
|Benzinli
|1.204.900 TL
|1.104.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel
|Dizel
|1.462.900 TL
|1.369.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP Easy Otomatik
|Dizel
|1.610.900 TL
|-
🚗 TOGG T10X
|Versiyon
|Fiyat
|V1 RWD Standart Menzil
|1.440.000 ₺
|V1 RWD Uzun Menzil
|1.680.000 ₺
|V2 RWD Uzun Menzil
|1.830.000 ₺
🚗 BYD SEAL U
|Model
|Donanım
|ÖTV Oranı
|Fiyat
|BYD SEAL U EV
|Design
|%10
|1.925.000 ₺
🚗 VOLKSWAGEN TAIGO
|Başlangıç Fiyatı
|Motorlar
|Donanım Seviyeleri
|₺1.761.000
|1.0 TSI, 1.5 TSI
|Life, Style, R-Line
🚗 RENAULT MEGANE SEDAN
|Donanım
|Motor / Şanzıman
|Fiyat
|Touch
|1.3 TCe EDC 140 bg
|1.837.000 ₺
|Icon
|1.3 TCe EDC 140 bg
|1.918.000 ₺
|Icon
|1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|2.062.000 ₺
🚗 FIAT EGEA CROSS
|Motor / Donanım / Şanzıman
|Yakıt
|Kampanyalı Fiyat
|Kredi Kampanyalı Fiyat
|1.4 Fire 95 HP Street Manuel
|Benzinli
|1.299.900 TL
|1.219.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP Street Otomatik
|Dizel
|1.689.900 TL
|1.564.900 TL
🚗 CITROEN C4 X
|Versiyon / Donanım
|Fiyat
|Nakit İndirimli Fiyat
|1.2 PureTech 130 HP You
|1.755.000 TL
|-
|1.2 PureTech 130 HP Max
|1.835.000 TL
|1.805.000 TL
🚗 PEUGEOT 2008
|Yakıt Tipi
|Model
|Motor / Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|Benzin
|2008 ALLURE
|1.2 PureTech 130 hp EAT8
|2.001.500 TL
|Benzin
|2008 GT
|1.2 PureTech 130 hp EAT8
|2.213.000 TL
🚗 HYUNDAI İ20
|Model
|Yakıt
|Şanzıman
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|1.2 MPI 79 PS Jump
|Benzin
|Manuel
|1.236.000 TL
|1.209.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS Jump
|Benzin
|DCT
|1.378.000 TL
|1.365.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS Style
|Benzin
|DCT
|1.506.000 TL
|1.406.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS Elite
|Benzin
|DCT
|1.605.000 TL
|1.505.000 TL