Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > En çok satan en ucuz otomobiller! Mayıs 2025 listesi belli oldu

En çok satan en ucuz otomobiller! Mayıs 2025 listesi belli oldu

Editör:
- Güncelleme:
En çok satan en ucuz otomobiller! Mayıs 2025 listesi belli oldu
T-Otomobil Haberleri

Türkiye otomotiv pazarında Mayıs 2025'in en çok tercih edilen modelleri belli oldu. Fiat Egea Sedan’dan Peugeot 2008’e, elektrikliden benzinliye geniş seçeneklerle en uygun fiyatlı araçlar listelendi. İşte Türkiye'de Mayıs 2025'te en çok satan en ucuz otomobiller...

Otomotiv sektöründe Mayıs 2025 verilerine göre Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu. Listede yerli üretimden elektrikliye, sedan modellerden SUV seçeneklerine kadar birçok segmentten araç dikkat çekerken, Renault Clio, Fiat Egea ve Togg T10X zirvede yer aldı. Uygun kampanyalar, yerli üretim avantajı ve artan elektrikli araç ilgisi satış rakamlarına doğrudan yansırken; Hyundai i20, Volkswagen Taigo, Peugeot 2008 gibi modeller de yüksek fiyatlarına rağmen ilgi gördü.

Mayıs 2025’te Türkiye’de en çok tercih edilen otomobiller arasında yer alan modeller, fiyatlarına göre sıralandığında dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor.

En çok satan en ucuz otomobiller! Mayıs 2025 listesi belli oldu - 1. Resim

İşte en uygun fiyattan en yüksek fiyata doğru sıralanan o araçlar…

Marka & ModelEn Uygun VersiyonMotor / ŞanzımanYakıtFiyat (₺)
Fiat Egea Sedan1.4 Fire 95 HP Easy Manuel1.4 Fire 95 HP ManuelBenzinli1.104.900
Hyundai i201.2 MPI 79 PS Jump1.2 MPI ManuelBenzinli1.209.000
Fiat Egea Cross1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Street1.4 Fire 95 HP ManuelBenzinli1.219.900
Renault Clioevolution1.0 TCe x-tronic 90 hpBenzinli1.434.000
TOGG T10XV1 RWD Standart MenzilElektrikli RWDElektrikli1.440.000
Citroen C4 X1.2 PureTech 130 HP You1.2 PureTech 130 hp EAT8Benzinli1.755.000
Volkswagen TaigoLife1.0 TSIBenzinli1.761.000
Renault MeganeTouch1.3 TCe EDC 140 hpBenzinli1.837.000
BYD Seal UDesignElektrikliElektrikli1.925.000
Peugeot 20082008 ALLURE1.2 PureTech 130 hp EAT8Benzinli2.001.500

Mayıs 2025’te Türkiye’de en çok satılan bu modellerin farklı donanımlarına ait fiyatları ise şöyle:

En çok satan en ucuz otomobiller! Mayıs 2025 listesi belli oldu - 2. Resim

🚗RENAULT CLIO

DonanımMotor / ŞanzımanFiyat
evolution1.0 TCe x-tronic 90 hp1.434.000 ₺
techno esprit alpine1.0 TCe x-tronic 90 hp1.545.000 ₺

 

En çok satan en ucuz otomobiller! Mayıs 2025 listesi belli oldu - 3. Resim

🚗 FIAT EGEA SEDAN

Motor / Donanım / ŞanzımanYakıtListe FiyatıKampanyalı Fiyat
1.4 Fire 95 HP Easy ManuelBenzinli1.204.900 TL1.104.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Easy ManuelDizel1.462.900 TL1.369.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Easy OtomatikDizel1.610.900 TL-

 

En çok satan en ucuz otomobiller! Mayıs 2025 listesi belli oldu - 4. Resim

🚗 TOGG T10X

VersiyonFiyat
V1 RWD Standart Menzil1.440.000 ₺
V1 RWD Uzun Menzil1.680.000 ₺
V2 RWD Uzun Menzil1.830.000 ₺

En çok satan en ucuz otomobiller! Mayıs 2025 listesi belli oldu - 5. Resim

🚗 BYD SEAL U

ModelDonanımÖTV OranıFiyat
BYD SEAL U EVDesign%101.925.000 ₺

En çok satan en ucuz otomobiller! Mayıs 2025 listesi belli oldu - 6. Resim

🚗 VOLKSWAGEN TAIGO

Başlangıç FiyatıMotorlarDonanım Seviyeleri
₺1.761.0001.0 TSI, 1.5 TSILife, Style, R-Line

En çok satan en ucuz otomobiller! Mayıs 2025 listesi belli oldu - 7. Resim

🚗 RENAULT MEGANE SEDAN

DonanımMotor / ŞanzımanFiyat
Touch1.3 TCe EDC 140 bg1.837.000 ₺
Icon1.3 TCe EDC 140 bg1.918.000 ₺
Icon1.5 Blue dCi EDC 115 bg2.062.000 ₺

En çok satan en ucuz otomobiller! Mayıs 2025 listesi belli oldu - 8. Resim

🚗 FIAT EGEA CROSS

Motor / Donanım / ŞanzımanYakıtKampanyalı FiyatKredi Kampanyalı Fiyat
1.4 Fire 95 HP Street ManuelBenzinli1.299.900 TL1.219.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Street OtomatikDizel1.689.900 TL1.564.900 TL

En çok satan en ucuz otomobiller! Mayıs 2025 listesi belli oldu - 9. Resim

🚗 CITROEN C4 X

Versiyon / DonanımFiyatNakit İndirimli Fiyat
1.2 PureTech 130 HP You1.755.000 TL-
1.2 PureTech 130 HP Max1.835.000 TL1.805.000 TL

En çok satan en ucuz otomobiller! Mayıs 2025 listesi belli oldu - 10. Resim

🚗 PEUGEOT 2008

Yakıt TipiModelMotor / ŞanzımanTavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
Benzin2008 ALLURE1.2 PureTech 130 hp EAT82.001.500 TL
Benzin2008 GT1.2 PureTech 130 hp EAT82.213.000 TL

En çok satan en ucuz otomobiller! Mayıs 2025 listesi belli oldu - 11. Resim

🚗 HYUNDAI İ20

ModelYakıtŞanzımanListe FiyatıKampanyalı Fiyat
1.2 MPI 79 PS JumpBenzinManuel1.236.000 TL1.209.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS JumpBenzinDCT1.378.000 TL1.365.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS StyleBenzinDCT1.506.000 TL1.406.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS EliteBenzinDCT1.605.000 TL1.505.000 TL

 

3 yıl sonra bir ilk! Rusya'dan sürpriz karar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bayramda şarj yarışı başladı: 13 operatörden elektrikli araç sahiplerine dev kampanya - T-OtomobilŞarj yarışı başladı! 13 operatörden kampanyaLexus’tan haziran fırsatları: 300 bin TL kredi, 0 faiz, 150 bin TL takas desteği! - T-OtomobilLexus’tan haziran fırsatları! Kredi ve takas desteği550 bin TL'ye elektrikli sedan! İşte Nissan N7'nin özellikleri - T-OtomobilŞaka değil 550 bin TL'ye elektrikli sedanCitroen Ë-C3, C4 ve Berlingo Kombi için yeni kampanya! En uygun elektrikli otomobile sıfır faizli kredi - T-OtomobilEn uygun elektrikli otomobile sıfır faizli krediPeugeot’tan hem binek hem ticari modellere özel kampanya - T-OtomobilBu fırsat kaçmaz! Hem binek hem ticari modellere özel kampanyaDS Automobiles haziran kampanyası: 600 Bin TL’ye varan kredi imkanı - T-OtomobilBeklenen haziran kampanyası! 600 Bin TL’ye varan kredi imkanı
Sonraki Haber Yükleniyor...