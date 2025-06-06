En çok satan en ucuz otomobiller! Mayıs 2025 listesi belli oldu

Türkiye otomotiv pazarında Mayıs 2025'in en çok tercih edilen modelleri belli oldu. Fiat Egea Sedan’dan Peugeot 2008’e, elektrikliden benzinliye geniş seçeneklerle en uygun fiyatlı araçlar listelendi. İşte Türkiye'de Mayıs 2025'te en çok satan en ucuz otomobiller...

Otomotiv sektöründe Mayıs 2025 verilerine göre Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu. Listede yerli üretimden elektrikliye, sedan modellerden SUV seçeneklerine kadar birçok segmentten araç dikkat çekerken, Renault Clio, Fiat Egea ve Togg T10X zirvede yer aldı. Uygun kampanyalar, yerli üretim avantajı ve artan elektrikli araç ilgisi satış rakamlarına doğrudan yansırken; Hyundai i20, Volkswagen Taigo, Peugeot 2008 gibi modeller de yüksek fiyatlarına rağmen ilgi gördü.

Mayıs 2025’te Türkiye’de en çok tercih edilen otomobiller arasında yer alan modeller, fiyatlarına göre sıralandığında dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor.

İşte en uygun fiyattan en yüksek fiyata doğru sıralanan o araçlar…

Marka & Model En Uygun Versiyon Motor / Şanzıman Yakıt Fiyat (₺) Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.104.900 Hyundai i20 1.2 MPI 79 PS Jump 1.2 MPI Manuel Benzinli 1.209.000 Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.219.900 Renault Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp Benzinli 1.434.000 TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil Elektrikli RWD Elektrikli 1.440.000 Citroen C4 X 1.2 PureTech 130 HP You 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Benzinli 1.755.000 Volkswagen Taigo Life 1.0 TSI Benzinli 1.761.000 Renault Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 hp Benzinli 1.837.000 BYD Seal U Design Elektrikli Elektrikli 1.925.000 Peugeot 2008 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Benzinli 2.001.500

Mayıs 2025’te Türkiye’de en çok satılan bu modellerin farklı donanımlarına ait fiyatları ise şöyle:

🚗RENAULT CLIO

Donanım Motor / Şanzıman Fiyat evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.434.000 ₺ techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.545.000 ₺

🚗 FIAT EGEA SEDAN

Motor / Donanım / Şanzıman Yakıt Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli 1.204.900 TL 1.104.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel 1.462.900 TL 1.369.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Easy Otomatik Dizel 1.610.900 TL -

🚗 TOGG T10X

Versiyon Fiyat V1 RWD Standart Menzil 1.440.000 ₺ V1 RWD Uzun Menzil 1.680.000 ₺ V2 RWD Uzun Menzil 1.830.000 ₺

🚗 BYD SEAL U

Model Donanım ÖTV Oranı Fiyat BYD SEAL U EV Design %10 1.925.000 ₺

🚗 VOLKSWAGEN TAIGO

Başlangıç Fiyatı Motorlar Donanım Seviyeleri ₺1.761.000 1.0 TSI, 1.5 TSI Life, Style, R-Line

🚗 RENAULT MEGANE SEDAN

Donanım Motor / Şanzıman Fiyat Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.837.000 ₺ Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 1.918.000 ₺ Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.062.000 ₺

🚗 FIAT EGEA CROSS

Motor / Donanım / Şanzıman Yakıt Kampanyalı Fiyat Kredi Kampanyalı Fiyat 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli 1.299.900 TL 1.219.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Street Otomatik Dizel 1.689.900 TL 1.564.900 TL

🚗 CITROEN C4 X

Versiyon / Donanım Fiyat Nakit İndirimli Fiyat 1.2 PureTech 130 HP You 1.755.000 TL - 1.2 PureTech 130 HP Max 1.835.000 TL 1.805.000 TL

🚗 PEUGEOT 2008

Yakıt Tipi Model Motor / Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Benzin 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 2.001.500 TL Benzin 2008 GT 1.2 PureTech 130 hp EAT8 2.213.000 TL

🚗 HYUNDAI İ20