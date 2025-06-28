BYD Seal U, Türkiye’de 20.000’inci teslimatını gerçekleştirdi

Ülkemizde satışa sunulduğu günden bu yana 20 bin adetlik satışa ulaşan BYD Seal U, yeni sahibine düzenlenen özel bir törenle teslim edildi. Geçtiğimiz hafta da Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen model neden bu kadar tutuluyor, gelin birlikte inceleyelim…

ABD’li rakibi Tesla’yı 2024’ün son çeyreğinde geride bırakmayı başaran BYD, küresel çapta elektrikli otomobil üretiminde liderliğini açık ara önde götürüyor. Türkiye pazarındaki büyümesini de hız kesmeden sürdüren üretici, 2025 yılında Türkiye’nin en hızlı büyüyen otomobil markası olarak ön plana çıktı. Markanın ülkemizde en çok tercih edilen modeli ise SEAL U oldu. Hem satış performansı hem de kullanıcı memnuniyetiyle dikkat çeken model, ODMD verilerine göre nisan ayında Türkiye’de tüm binek otomobiller arasında en çok satılan model oldu. Geçtiğimiz hafta da Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen SEAL U, 20.000’inci teslimatına ulaşarak markanın Türkiye’deki başarısında yeni bir kilometre taşı ekledi.

FARKLI MOTOR SEÇENEKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

BYD’nin tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla Türkiye pazarında sunduğu D-SUV modeli SEAL U, tam elektrikli EV modelinde WLTP normuna göre tek şarjla 500 kilometre karma menziliyle adından söz ettiriyor. Hızlı şarj desteği sayesinde günlük kullanımda da büyük kolaylık sunuyor.

Şarj edilebilir hibrit versiyon SEAL U DM-i ise düşük yakıt tüketimi ve etkileyici menzil kapasitesiyle öne çıkıyor. WLTP normuna göre 4x2 versiyonunun karma sürüş menzili 1.080 kilometre iken 4x4 versiyonu ise 870 kilometre karma sürüş menzili sunuluyor.

EN ÇOK SATAN ŞARJLI HİBRİT

BYD, dünyanın ilk seri üretim şarj edilebilir hibrit otomobil üretici konumunda bulunurken, markanın D-SUV segmentindeki modeli SEAL U DM-i, 145 kW’lık (197 PS) elektrik motorunu, 72 kW’lık (98 PS) 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motorla birleştirerek toplamda 160 kW (218 PS) sistem gücüne ulaşıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre ülkemizde en çok satan şarj edilebilir hibrit modeli olan BYD Seal U DM-i, WLTP karma sürüş verilerine göre 1.080 kilometreye varan toplam menziliyle öne çıkan aracın, dört tekerlekten çekişli versiyonda, dış ölçüler korunurken çift motorlu yapı sayesinde sistem gücü 238 kW’a (323 PS) yükseliyor. Bu versiyon, daha dinamik ve çevik bir sürüş sunarken, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 5,9 saniyede ulaşıyor.

ŞEHİR İÇİNDE 650 KM’Yİ GEÇİYOR

SEAL U’nun tamamen elektrikli versiyonu olan BYD SEAL U EV ise markanın yenilikçi 87 kWsa kapasiteli Blade Bataryasıyla donatılıyor. WLTP karma sürüş ölçümlerine göre 500 kilometre, şehir içi kullanımda ise 674 kilometreye varan menziliyle dikkat çeken model, 140 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryası 28 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor.