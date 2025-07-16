Türkiye’ye özel motorla geldi: Yeni BMW X3 vitrine çıktı!

Yeni BMW X3 20 X-Line tasarım paketiyle 5.071.500 TL, M Sport tasarım paketiyle ise 5.350.700 TL’lik liste fiyatlarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni X3, Türkiye pazarına özel olarak geliştirlen 1.6 litrelik mild hibrit motoruyla ön plana çıkıyor, işte detaylar:

BMW, Türkiye pazarına özel olarak geliştirdiği yeni X3 20 modelini tanıttı. 1.6 litrelik mild hybrid-benzinli motorla donatılan model, 190 beygir güç ve 310 Nm tork üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza 8.4 saniyede ulaşan araç, 7,4 ila 8,2 litre/100 km aralığında sunduğu ortalama yakıt tüketimiyle performans ve verimlilik dengesini bir araya getiriyor.

Yeni X3 20, M Sport ve X Line donanım paketleriyle kullanıcıya farklı karakter seçenekleri sunuyor. Yenilenen ön tasarımda çapraz ve dikey çıtalı BMW Böbrek Izgaraları ile Iconic Glow kontur aydınlatmaları öne çıkarken, arka bölümdeki keskin hatlar, T şeklindeki stop lambaları ve parlak siyah detaylar modern bir görünüm sağlıyor. Opsiyonel olarak sunulan M Shadow farlar, M Sport fren sistemi ve mavi kaliperler aracın sportif yönünü pekiştiriyor.

DİJİTAL KOKPİT DENEYİMİ

Model, teknolojik donanımlarıyla da öne çıkıyor. Sürüş Asistanı Plus, aktif hız sabitleyici, şerit takip asistanı gibi güvenlik sistemleri; geri görüş kamerası, geri sürüş asistanı ve park mesafe kontrolü gibi özelliklerle destekleniyor. Dijital kokpit yapısı ise 12.3 inç gösterge paneli ve 14.9 inç yüksek çözünürlüklü bilgi ekranıyla tamamlanıyor.

İç mekânda Harman Kardon imzalı 15 hoparlörlü ses sistemi, kablosuz şarj ünitesi, LED ambiyans aydınlatması ve panoramik cam tavan gibi özellikler dikkat çekerken, elektrikli ve ısıtmalı koltuklar ile güneş korumalı camlar konfor seviyesini artırıyor. BMW Digital Key Plus ve Konfor Erişim Sistemi ise anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi kullanım kolaylıkları sunuyor.

Yeni BMW X3 20, aynı zamanda entegre SIM kart ile internete bağlanabiliyor. Connected+ Unlimited paketi sayesinde My BMW uygulaması üzerinden araç uzaktan kontrol edilebiliyor, canlı trafik verisi görüntülenebiliyor ve yazılım güncellemeleri yapılabiliyor.