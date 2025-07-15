Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > En ucuzu 1.149.900 TL! 2025'in en uygun elektriklileri otomobilleri: Fiyat, güç ve menzil kıyaslaması

En ucuzu 1.149.900 TL! 2025'in en uygun elektriklileri otomobilleri: Fiyat, güç ve menzil kıyaslaması

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
En ucuzu 1.149.900 TL! 2025&#039;in en uygun elektriklileri otomobilleri: Fiyat, güç ve menzil kıyaslaması
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye'de satılan en uygun elektrikli otomobilleri fiyat, menzil ve güç değerleriyle karşılaştırdık. Bu noktada karşımıza oldukça geniş ve zengin bir seçenek tablosu çıkıyor. İşte karşınızda marka marka, model model fiyat, güç ve menzil karşılaştırması...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) yayınladığı Haziran ayı raporuna göre, elektrik araç satışları hibrit modelleri geçerek dizellerin tahtını zorlamaya başladı. Benzinli modeller yüzde 42 ile pazar liderliğini korurken elektrikli otomobillerin payı ise yüzde 27,3’e yükselmiş durumda.

En ucuzu 1.149.900 TL! 2025'in en uygun elektriklileri otomobilleri: Fiyat, güç ve menzil kıyaslaması - 1. Resim

2025 yılı itibarıyla Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının 50 TL seviyelerine dayanması, özellikle şehir içi kullanıcılar için elektrikli araçları çok daha ekonomik hale getiriyor. İçten yanmalı motorlu araçlarda motor yağı, filtre değişimleri, şanzıman bakımları ve egzoz sistemleri gibi periyodik masraflar devam ederken, elektrikli araçlarda ise bu tip bakımlar yer almıyor.

En ucuzu 1.149.900 TL! 2025'in en uygun elektriklileri otomobilleri: Fiyat, güç ve menzil kıyaslaması - 2. Resim

YAKIT FİYATI DÖRTTE BİRE İNİYOR

Bugün ortalama bir elektrikli araç 100 km’de yaklaşık 16-20 kWh elektrik tüketiyor. Ev tipi tarifelerle hesaplandığında bu maliyet 60-70 TL civarında kalıyor. Ortalama 6 litre yakan bir benzinli araç için bu maliyet ortalama 300 TL. Dolayısıyla elektrikli araçlar aynı mesafeyi benzinli ve dizel modellere göre üçte bir hatta dörtte bir maliyetle kat edebiliyor.

En ucuzu 1.149.900 TL! 2025'in en uygun elektriklileri otomobilleri: Fiyat, güç ve menzil kıyaslaması - 3. Resim

İŞTE FİYAT VE MENZİL KARŞILAŞTIRMASI

Türkiye’de en uygun fiyatlı ilk 10 elektrikli model arasında karşımıza birinci sırada Citroen e-C3 çıkıyor. Aynı zamanda bu model 1.149.900 TL’lik fiyatı ile elektrikli otomobillerde sıfır km başlangıç noktasını temsil ediyor.

WLTP değerlerine göre en uzun menzilli model, 498 km ile Peugeot e-208 oluyor. WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) yani "Dünya Genelinde Uyumlu Hafif Taşıtlar Test Prosedürü" olarak belirtilen tanım; araçların yakıt tüketimi, elektrikli menzili, CO₂ emisyonu ve enerji verimliliği gibi verilerini ölçmek için kullanılan uluslararası bir test standardı. Eski sistem olan NEDC'ye kıyasla WLTP, daha uzun test süreleriyle günlük sürüş koşullarını daha doğru yansıtan bir değer olarak kabul ediliyor.

En ucuzu 1.149.900 TL! 2025'in en uygun elektriklileri otomobilleri: Fiyat, güç ve menzil kıyaslaması - 4. Resim

2025 TEMMUZ FİYATLARI İLE EN UYGUN ELEKTRİKLİ MODELLER VE MENZİLLERİ

Temmuz 2025 itibarıyla elektrikli araç pazarında menzil değerleri 320 ila 450 km bandına otururken fiyatlar 1,1 milyon TL'den başlayıp 1,6 milyon TL seviyelerine kadar çıkıyor. Bu durum giriş ve orta segmentte ciddi bir rekabet doğururken artık kullanıcılar sadece menzile değil, markaya, şarj altyapısına, garanti süresine ve yazılım desteklerine daha fazla önem veriyor.

Sıra

Marka - Model

Güç (kW)

WLTP - Menzil

Fiyat TL

1

Citroën e-C3

83

360 km

1.149.900

2

Hyundai Inster

84,5

360 km

1.345.000

3

MG MG4

125

350 km

1.379.000

4

BYD Dolphin

150

427 km

1.435.000

5

Togg T10X

160

314 km

1.440.000

6

Renault R5

90

312 km

1.450.000

7

Opel Corsa

100

354 km

1.534.000

8

Ford Puma Gen-e

123,5

353 km

1.624.800

9

Peugeot e-208

100

498 km

1.632.000

10

Fiat 600e

115

400 km

1.699.900

Kaynak: Türkiye Gazetesi

241 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili flaş iddia! Pilot, annesi ölünce...O ilçede sıcak hava bir anda yerini sağanağa bıraktı! Sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Amerikan efsanesinden ilginç konsept: Buick Electra MPV - T-OtomobilAmerikan efsanesinden ilginç konsept!İkinci el otoda haziran raporu: En çok satan markalar ve fiyat ortalaması! - T-OtomobilHaziran raporu geldi! İşte en çok satanlar ve fiyatları...Motorculara müjde! İstasyonlar ikiye katlanıyor - T-OtomobilMotorculara müjde! İstasyonlar ikiye katlanıyorScania servis ağını genişletiyor - T-OtomobilScania servis ağını genişletiyorSkoda yılın ilk yarısında rekor tazeledi! Türkiye'de 9. sıraya yükseldi - T-OtomobilSkoda yılın ilk yarısında rekor tazeledi! Türkiye'de 9. sıraya yükseldiOSD Başkanı Eroldu: Yerli üretim payı alarm veriyor! - T-OtomobilOSD Başkanı Eroldu: Yerli üretim payı alarm veriyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...