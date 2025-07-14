İkinci el otoda haziran raporu: En çok satan markalar ve fiyat ortalaması!

Haziran ayında ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar Mayıs ayına oranla benzer seviyelerde ilerledi. Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar %1,17 gerilemiş durumda. Liderlik yarışı Fiat ve Renault arasında sürerken Clio, Megane, Egea, Astra ve Corolla en çok ilan girilen modeller arasında. 1 Milyon TL üzerinde araç ilanları artış gösterirken yoğunluk benzinli modellerde.

Haziran ayının ikinci el araç ilan verilerini yayınlayan arabam com, sektörle ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı. Mayıs ayında 805.729 TL olarak kayıtlara geçen ve ilan fiyatları baz alınarak oluşturulan “Aylık Fiyat Endeksi”, haziran ayında 807.159 TL oldu. İlanlarda nominal fiyatlar ortalama %0,18 artış gösterirken, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar ise mayıs ayına kıyasla %1,17 oranında gerilemiş durumda.

EN ÇOK HANGİ MARKA HANGİ MODEL?

Haziran ayı içinde en çok ilanı çıkan markalar sırasıyla Fiat, Renault, Ford, Volkswagen, Opel, Peugeot, Hyundai, Toyota, Citroën ve BMW oldu. Model bazında bakıldığında ise haziran ayında ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri Clio, Megane, Astra, Egea, Corolla, Focus, Passat, Polo, Civic ve Corsa olarak öne çıktı.

1 MİLYON TL ÜSTÜ ARAÇ İLANI ARTTI

Yayınlanan rapora göre haziran ayında fiyat aralıkları, mayıs ve nisan ayına oranla benzer seviyelerde seyrederken; 1.000.000 TL ve üzerindeki araçların ilan oranı %29’a yükselerek bir önceki aya göre 1,7 puanlık artış gösterdi. Haziran ayında 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı, mayıs ayına göre 2,3 puan artışla %29,3’e yükselirken; 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı %15,7 oldu. 10-15 yaş aralığındaki araçlar için bu oran %26,1 olarak kaydedildi. 16-20 yaş aralığındaki araçlar %12,4 oranında pay alırken, 20 yaş ve üzeri araçların ilan oranı da %16,5 oldu.

YOĞUNLUK BENZİNLİ MODELLERDE

Kamuoyuyla paylaşılan verilere göre benzinli araçların ilan oranında dikkat çekici bir artış gözlemleniyor. Haziran ayında benzinli araçların ilan oranı, bir önceki aya göre 7,7 puan artarak %41,7’ye yükselirken; dizel araçların ilan oranı ise 5,9 puanlık düşüşle %40,5’e geriledi. LPG’li araçların oranı 2,5 puanlık düşüşle %15,7’ye inerken, hibrit araçların oranı %1,4 olarak kaydedildi. Elektrikli araç ilanlarında ise %0,7’lik küçük bir artış yaşandı.

OTOMATİK VİTESE İLGİ ARTIYOR

Haziran ayında otomatik vitesli araçların ilan oranında da artış gözlemlendi. Mayıs ayında %36 olan otomatik vitesli araçların ilan oranı, haziran ayında 1,2 puanlık artışla %38’e yükseldi. Aynı dönemde düz vitesli araçların oranı 0,8 puan düşüşle %55’e gerilerken, yarı otomatik vitesli araçların ilan oranı %7 seviyesinde sabit kaldı.