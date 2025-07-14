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Motorculara müjde! İstasyonlar ikiye katlanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Motorculara müjde! İstasyonlar ikiye katlanıyor
Motosiklet, Trafik, İstanbul, Otomobil, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Şubat verilerine göre Türkiye’de trafikteki motosiklet sayısı 6 milyonu geçerken trafikteki her 5 araçtan biri iki tekerli oldu.

ALİ ÇELİK - 5 ilde otomobil sayısını geçen motosikletlerin muayenesi de giderek daha fazla önem kazanmaya başladı.

2027-2047 döneminde araç muayene işletmelerini yüklenen Turka, motorcular için süreci kolaylaştıracak adımlar atarak motosikletlere özel istasyon sayısını yaklaşık 2 katına çıkaracağını açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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