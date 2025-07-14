Motorculara müjde! İstasyonlar ikiye katlanıyor
T-Otomobil Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
2025 Şubat verilerine göre Türkiye’de trafikteki motosiklet sayısı 6 milyonu geçerken trafikteki her 5 araçtan biri iki tekerli oldu.
ALİ ÇELİK - 5 ilde otomobil sayısını geçen motosikletlerin muayenesi de giderek daha fazla önem kazanmaya başladı.
2027-2047 döneminde araç muayene işletmelerini yüklenen Turka, motorcular için süreci kolaylaştıracak adımlar atarak motosikletlere özel istasyon sayısını yaklaşık 2 katına çıkaracağını açıkladı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe