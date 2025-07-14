Motorculara müjde! İstasyonlar ikiye katlanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Temmuz 2025 03:30 - Güncelleme: 14 Temmuz 2025 03:31 - Güncelleme:

Motosiklet, Trafik, İstanbul, Otomobil, Haber

2025 Şubat verilerine göre Türkiye’de trafikteki motosiklet sayısı 6 milyonu geçerken trafikteki her 5 araçtan biri iki tekerli oldu.

ALİ ÇELİK - 5 ilde otomobil sayısını geçen motosikletlerin muayenesi de giderek daha fazla önem kazanmaya başladı. 2027-2047 döneminde araç muayene işletmelerini yüklenen Turka, motorcular için süreci kolaylaştıracak adımlar atarak motosikletlere özel istasyon sayısını yaklaşık 2 katına çıkaracağını açıkladı. İlgili Haber Otomotiv devi üretim için Türkiye'de düğmeye bastı! Yerli üretim eylülde Eskişehir’de başlıyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe