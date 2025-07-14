Otomotiv devi üretim için Türkiye'de düğmeye bastı! Yerli üretim eylülde Eskişehir’de başlıyor

ATMO Group ile Urzema Holding, SWM ve JAC’ın Türkiye’de üretimi için düğmeye bastı. İlk safhada 20 bin adetlik üretimle start alacak olan Eskişehir fabrikası, 2. fazda 40 bin adet ve 6 farklı model hedefliyor. Yerlilik oranı ise %30’la başlayıp %50’nin üstüne çıkacak…

ALİ ÇELİK - Küresel otomotiv sektörünün en önemli merkezlerinden biri hâline gelen Türkiye, önemli bir yatırıma daha ev sahipliği yapıyor. Dünyanın önde gelen global otomotiv satış ve dağıtım şirketlerinden ATMO Group, 2023 yılında Çinli otomotiv üretici SWM Motors ile giriş yaptığı Türkiye pazarında yerli üretici konumuna geçiyor. Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Urzema Holding ile ortak girişim grubu kuran ATMO Group, eylül ayından itibaren ilk araçlarını banttan indirmeye başlayacak. SWM Türkiye, üretime Urzema Holding bünyesinde faaliyet gösteren Urzat Otomotiv AŞ aracılığıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) fabrikasında başlayacak.

EN ÖNEMLİ ADIM TÜRKİYE

Düzenledikleri basın toplantısında konuşan ATMO Group CEO’su Anton Chernov Çinli markalarla 2012 yılında çalışmaya başladıklarına dikkat çekerek; “2022 yılına geldiğimizde şirketimiz için çok stratejik bir karar vererek Türkiye pazarına giriş yaptık. Operasyonlarımızın merkezi haline gelen İstanbul ve Türkiye dahil 4 farklı ülkede faaliyet gösteriyoruz. Bu süreçte 40’tan fazla markayla iş birliğimiz oldu ve şimdi yeni ATMO Group için en önemli adımı Türkiye’de atıyor, üretim sürecine başlıyoruz” dedi.

20 BİN ADETLE BAŞLIYOR

Urzema Holding CEO’su Murat Ertaş ise konuşmasında otomotiv başta olmak üzere sanayi alanında uzun yıllara dayanan deneyimleri olduğuna dikkat çekerek 40’tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını dile getirdi. Ertaş; “Eskişehir’de Devrim’den kalan yarım kalmış bir hikâye var. Birilerinin bunu tamamlaması gerekiyor. Kamulaştırması devam eden 1 milyon metrekarelik bir tahsisimiz söz konusu. Eskişehir’deki fabrikamızda önümüzdeki 2 yıl boyunca yaklaşık 20 bin adetlik kapasiteyle üretim faaliyetlerimize başlayacağız. Bu esnada, faz 2 dediğimiz bölümde 2027 ve 2029 yılları arasında daha büyük bir üretim tesisine geçeceğiz. Böylelikle araç kapasitelerimiz de aslında hem model sayısı artarak hem de miktar artarak 40 bin adede çıkacak” dedi.

%30 YERLİLİKLE BAŞLAYACAK

2026 için %25-30 seviyesinde yerlilik seviyesine ulaşacaklarını dile getiren Ertaş; “Üretime yeni başlayan bir tesis için bu oran iddialı. Hedefimiz 2027’de bu oranı yüzde 40’a çıkarmak. Ardından yeni çıkan tebliği de dikkate alarak yerlilik oranımızı yüzde 50’nin üzerine çıkarmak istiyoruz. Bu sayede yerli malı belgesi alıp, Türk malı damgası ile bütün dünyaya ihracat yapmak istiyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 4 yıl içerisinde %51’in üzerinde bir yerlilik oranı hedefimiz var.

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İLK YERLİ MODEL EYLÜLDE

SWM’nin ilk yerli üretim modeli G01 PRO’nun Eylül ayında ülkemizde banttan ineceğini söyleyen SWM ve JAC Türkiye Ticari Operasyonlar Direktörü Burak Azmanoğlu; “Ardından 2026’da G03F, 2027’de ise bir MPV modeli yerli üretime dahil edecek. Diğer yandan, JAC’ın ilk yerli modeli olan E30X’in üretimi yıl sonu itibariyle Eskişehir’de başlayacak. Gelecek sene PHEV pick-up modeli, 2027’de ise hibrit ve elektrikli bir SUV modeli üretim hattına eklenecek” ifadelerini kullandı. Azmanoğlu, SWM markasının bu ay sonuna kadar 20, yıl sonuna kadar ise 30 satış noktasına ulaşarak pazar kapsama alanını %90’a çıkarmayı hedeflediğini belirtti. Müşteri memnuniyetini sağlamak için SWM Akademisi’ni kuracaklarını ve %95 yedek parça bulunabilirliği hedeflediklerini söyledi. Türkiye’de üretilecek araçlar için 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti verileceği de açıklandı.