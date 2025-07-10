Otomotivde son 10 yılın zirvesindeyiz! Yeni hedef Avrupa

Türk otomotiv sanayi, 2025’in ilk 6 ayında 20 milyar dolarlık ihracatla son 10 yılın en iyi performansına imza attı. OSD Başkanı Eroldu, üretim ve ihracattaki yükselişin süreceğini, Türkiye’nin Avrupa’daki rolünün büyüyeceğini vurguladı.

Türk otomotiv sektörü 2025’in ilk 6 ayında ihracatta 20 milyar dolara ulaşarak son 10 yılın en iyi performansını sergiledi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, basın toplantısında sektörün ihracat ve üretim beklentilerini paylaştı.

Eroldu, ilk 6 ayda 707 bin araç üretildiğini, 530 bin 322 adet ihracat yapıldığını belirterek, “Tutar olarak 20 milyar dolarlık ihracata ulaştık. Son 10 yılın en yüksek ilk 6 aylık rakamı bu. Ancak adet bazında daha iyi olmalıyız” dedi.

"YÜZDE 10'LUK ARTIŞ BEKLİYORUZ"

İç piyasada yerli üretim araç satış oranının geçen yılki yüzde 32’den bu yıl yüzde 29’a düştüğünü söyleyen Eroldu, bunun üretimi olumsuz etkilediğini vurguladı. Yılın ikinci çeyreğinde üretim ve ihracatta toparlanma görüldüğünü belirterek “Bu da yılın kalan kısmı için ümit verici. Hem ihracatta hem üretimde geçen seneye göre yüzde 10’luk artış bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin otomotivde daha fazla üretim ve ihracat yapması gerektiğinin altını çizen Eroldu, son 10 yılda 10 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını hatırlattı. Eroldu, “Rekabetçiliğimizi artırmamız gerekiyor. Türkiye şu anda Doğu Avrupa ülkelerine göre daha pahalı bir üretim merkezi oldu. Bunu tersine çevirmeliyiz” dedi.