Otomotiv ihracat rakamları açıklandı! 2025'in ilk 6 ayında Türkiye'yi 3 şehir sırtladı

Türkiye otomotiv sektörü, 2025 yılının ilk yarısında ihracat rekoru kırdı. Ocak-haziran döneminde 19 milyar 986 milyon 716 bin dolarlık dış satımla tüm zamanların en yüksek ilk 6 aylık ihracatına imza atan sektör, toplam ihracattan yüzde 15,2 pay aldı. Kocaeli, Bursa ve İstanbul en çok ihracat yapan iller olurken; Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler olarak öne çıktı. Pandemi sonrası toparlanma sürecini sürdüren otomotiv endüstrisi, artan taleple birlikte yükseliş grafiğini bu yıl da sürdürdü.

📌TÜRKİYE OTOMOTİV İHRACATI - OCAK-HAZİRAN 2025

Kriter Değer Toplam İhracat (Tüm Sektör) 131,440,136,000 USD Otomotiv İhracatı (Toplam) 19,986,716,000 USD Otomotiv İhracat Payı %15,2 Otomotiv İhracat Artışı %13 (2024 aynı döneme göre)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sektörü, yılın ilk yarısında 19 milyar 986 milyon 716 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-haziran dönemi ihracatını gerçekleştirdi.

Bu dönemde otomotiv sektörünün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarken, sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 15,2 olarak hesaplandı.

Türkiye'nin toplam ihracatı ise bahsedilen dönemde yıllık bazda yüzde 4,1 artış göstererek, 131 milyar 440 milyon 136 bin dolar oldu. Haziran ayında da ihracat, yüzde 8 artarak 20 milyar 536,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Yılın ocak-haziran döneminde, otomotivde en fazla ihracat 3,2 milyar dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 2,3 milyar dolarla Fransa, 2,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1,7 milyar dolarla İspanya ve 1,6 milyar dolarla İtalya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında da Almanya zirvede yer aldı. Bu dönemde otomotiv sektörünün ülkeye dış satımı 765 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi, 481,4 milyon dolarla İspanya, 425,8 milyon dolarla Slovenya, 226,5 milyon dolarla Romanya, 215,9 milyon dolarla Belçika izledi.

Otomotiv sektörü, Slovenya'ya 1,1 milyar dolarlık, Romanya'ya 739,1 milyon dolarlık ve Belçika'ya 838 milyon dolarlık ihracat yaptı.

EN FAZLA İHRACAT KOCAELİ'DEN

İl bazında bakıldığında, bahsedilen dönemde otomotiv sektöründe en fazla ihracat 6,3 milyar dolarla Kocaeli'den gerçekleşti. Bu dönemde Bursa'dan 4,3 milyar dolar, İstanbul'dan 4,2 milyar dolar, Sakarya'dan 2,2 milyar dolar, Ankara'dan 769,2 milyon dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

📌OTOMOTİV İHRACATI - EN FAZLA İHRACAT YAPAN İLLER (2025 OCAK-HAZİRAN)

İl İhracat Tutarı (USD) Kocaeli 6,300,000,000 Bursa 4,300,000,000 İstanbul 4,200,000,000 Sakarya 2,200,000,000 Ankara 769,200,000

SEKTÖRÜN İHRACATI SALGIN SONRASINDA ARTMAYA DEVAM ETTİ

Öte yandan, yılın ocak-haziran döneminde otomotiv endüstrisinin dış satımı rekor seviyeye ulaşırken, önceki yılların aynı dönemlerine göre yükselmeye devam etti.

Buna göre, 2024'ün aynı döneminde otomotiv ihracatı 17,7 milyar dolar, 2023'te 17,3 milyar dolar, 2022'de 15,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv ihracatı, salgının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin hissedildiği 2021 ve 2020'de sırasıyla 14,4 milyar ve 10,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Sektörün ihracatı 2019'da ise 15,3 milyar dolar olmuştu.

TİM verilerine göre, geçen yıl ve 2025'in ocak-haziran döneminde otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat (bin dolar) gerçekleştirdiği ülkeler şöyle: