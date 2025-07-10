Petrol zirveden inmiyor: 2050 senaryosu hazır, günlük 112 milyon varil öngörülüyor!

OPEC, 2050'de petrolün küresel enerji karışımında en büyük paya sahip olmaya devam edeceğini açıkladı. Küresel enerji talebinin yüzde 23 artmasıyla petrol talebinin de günlük 112,4 milyon varil eşdeğerine yükseleceği öngörülüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 2024-2050 dönemi küresel enerji görünümüne dair orta ve uzun vadeli tahminlerini içeren “2025 Dünya Petrol Görünümü” raporu yayımlandı.

Rapora göre artan nüfus, ekonomik büyüme, enerji politikalarındaki değişim ve teknolojik gelişmeler küresel enerji talebini hızla artırmaya devam ediyor. Geçen yıl yenilenebilir enerji kapasitesine yaklaşık 600 gigavatlık rekor bir ekleme yapıldı. Ancak bu hızlı büyüme, küresel enerji talebindeki artışı tam olarak karşılayamadı. Bu nedenle petrol, doğal gaz, kömür ve nükleer enerji gibi geleneksel kaynaklara olan talep rekor seviyelere ulaştı.

Tahmin döneminin sonuna doğru, dünya nüfusu ve ekonomik büyümedeki yavaşlamanın yanı sıra enerji verimliliğindeki artış, birincil enerji talebinin büyüme hızını yavaşlatacak. Bu yavaşlama özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artmasından kaynaklanacak.

Küresel birincil enerji talebinin 2050'de geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 23 artarak günlük 378 milyon varil petrol eşdeğerine çıkması bekleniyor. Yıllık ortalama yüzde 0,8’lik büyümenin neredeyse tamamı OECD dışı ülkelerden kaynaklanacak. OECD ülkelerinde ise talebin sabit kalması ya da azalması öngörülüyor.

KÖMÜR HARİÇ TÜM KAYNAKLARA TALEP ARTACAK

Bu dönemde kömür dışındaki tüm birincil enerji kaynaklarına olan talebin artması bekleniyor.

Yenilenebilir enerji talebi günlük 52 milyon varil petrol eşdeğeri artarak yaklaşık 99,4 milyon varil petrol eşdeğerine ulaşacak. Bu artışın büyük kısmı, rüzgar ve güneş gibi kaynaklara yönelik politik destek ve düşen üretim maliyetlerinden kaynaklanacak.

Nükleer enerji talebi de yeniden ivme kazanarak günlük 10 milyon varil petrol eşdeğeri artışla 2050'de 24,9 milyon varil petrol eşdeğerine yükselecek.

Güvenilir ve uygun fiyatlı enerjiye olan talep nedeniyle petrol ve doğal gaz tüketimi artmayı sürdürecek. Petrol talebi günlük 18,2 milyon varil petrol eşdeğeri artışla 112,4 milyon varil petrol eşdeğerine, doğal gaz talebi ise günlük 19,7 milyon varil petrol eşdeğeri artışla 89,7 milyon varil petrol eşdeğerine ulaşacak.

Kömür talebinin ise enerji ve iklim politikalarının yanı sıra diğer kaynakların yaygınlaşmasıyla günlük 30,4 milyon varil petrol eşdeğeri azalarak 51,4 milyon varil petrol eşdeğeri seviyesine gerileyeceği öngörülüyor. Böylece kömür, talebi gerileyen tek birincil yakıt olacak.

PETROL VE GAZIN PAYI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE KALACAK

Rapora göre 2050'de petrol ve doğal gazın küresel enerji karışımındaki payı yüzde 50'nin üzerinde kalmaya devam edecek.

Petrol yüzde 29,8 ile küresel enerji karışımında en büyük paya sahip olacak. Hidroelektrik ve biyokütle dahil toplam yüzde 26,3 payla yenilenebilir enerji kaynakları ikinci sırada yer alacak. Doğal gaz yüzde 23,7 ile üçüncü sırayı alırken, kömür yüzde 13,6, nükleer enerji ise yüzde 6,6 paya sahip olacak.