Petrolde rüzgar tersine döndü! Uzmanlar ses getirecek yeni tahmini açıkladı

Dünyada yaşanan gelişmelerden doğrudan etkilenen petrol fiyatları, yaklaşık 3 hafta süren yükselişin ardından bu hafta yüzde 12'den fazla değer kaybetti. Önümüzdeki sürece değinen uzmanlar ise petrol fiyatları için yeni tahminini açıkladı.

İran ile İsrail arasında yaşanan gerilimin ardından 23 Haziran'da ABD, İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenledi. Saldırının ardından 77,81 dolara kadar yükselerek yaklaşık 5 ayın zirvesini test eden brent petrolün varil fiyatı, aynı gün Tahran'ın Katar'daki ABD üssünü hedef almasının 'sınırlı bir cevap' olarak değerlendirilmesiyle yüzde 8,5 düşerek günü 69,48 dolardan kapattı.

Böylece, brent petrolde Temmuz 2022'den bu yana en büyük günlük kayıp görüldü.

MART 2023'TEN BU YANA BİR İLK

İran ve İsrail arasında 24 Haziran'da ateşkes sağlandığına yönelik haberlerin ardından günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürününün taşındığı Hürmüz Boğazı'nda arz kesintisi yaşanmayacağı beklentisinin güçlenmesi de fiyatlardaki düşüşü hafta boyunca destekledi.

Bu doğrultuda, brent petrolün varil fiyatı 27 Haziran ile sona eren haftada yüzde 12,6 düşüşle 66,33 dolara gerileyerek Mart 2023'ten bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydetti.

"FİYATLAR 60-65 DOLAR BANDINA İNEBİLİR"

Dünyanın önde gelen petrokimya veri sağlayıcılarından ICIS'in Petrol Piyasaları ve Enerji Dönüşümü Direktörü Ajay Parmar, fiyatların seyrinin 6 Temmuz'da yapılacak OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ toplantısından çıkacak sinyallere bağlı olacağını söyledi.

Parmar, toplantı sonrası üretim planlarına ilişkin net bir sinyal alınana dek fiyatların mevcut seviyelerde dengelenmesinin beklendiğini belirterek, "OPEC+ grubu arzı artırmayı tercih ederse fiyatlar mevcut seviyelerden gerileyerek 60-65 dolar bandına inebilir" dedi.

"FİYATLAR ÜZERİNDE AŞAĞI YÖNLÜ BASKI OLUŞABİLİR"

Middle East Economic Survey (MEES) Dergisi Körfez Uzmanı Yesar Al-Maleki ise İsrail ve İran arasındaki çatışmalarda hayati öneme sahip petrol altyapılarının hedef alınmaması ve piyasada arz fazlası bulunmasının fiyatları desteklediğine işaret ederek, "Tel Aviv ile Tahran arasındaki gerilimin tırmandığı dönemde dahi OPEC+ üreticilerinin kesintileri azaltmaya devam etmesi fiyat oynaklığını sınırladı" dedi.

Artan yaz talebinin kısa vadede fiyatları yukarı çekebileceğine dikkat çeken Al-Maleki, "Brent petrol şu anda varil başına 68 dolar seviyesinde, bu da kriz öncesi nisan ve mayıs seviyelerinin oldukça üzerinde. Ancak, yılın son çeyreğinden 2026'nın ilk çeyreğine kadar beklenen arz fazlası, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

FİYATLAR DAHA DA GERİLEYEBİLİR

Norveç merkezli araştırma kuruluşu Rystad Energy'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Jorge Leon da fiyatların gelecek haftalarda daha da gerileyebileceğini vurgulayarak, "Fiyatların 60 dolar seviyesine doğru ilerlediğini düşünüyorum" dedi.

Leon, bu beklentinin, küresel jeopolitik risk priminin azalması, OPEC+ grubunun üretimi artırmaya devam edeceği beklentisi ve İran'ın Çin'e serbest petrol satışının devam etmesinden kaynaklandığını belirterek, "Bu etkenler, önümüzdeki haftalarda aşağı yönlü bir piyasaya işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.