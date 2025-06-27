Petrolde son yılların en sert haftalık kaybı! Orta Doğu’da ‘ateşkes’in ardından…

Petrol fiyatlarında son dakika! Orta Doğu’daki krizle pazartesi günü 80,34 doları test eden Brent petrolün varil fiyatı; İsrail ve İran arasında ateşkes ile birlikte son yılların en sert haftalık düşüşüne hazırlanıyor. 27 Haziran 2025 Brent petrolde işlemler 67,90 dolara yakın seyrederken, bu hafta fiyatlarda %-12,00 geri çekilme yaşandı. Bu gerileme, 13 Mart 2023 haftasından bu yana en sert düşüş olarak kayıtlara geçiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- İsrail ve İran arasında başlayan çatışmalarla geçen hafta 77,00 dolardan kapanış yapan ve bu hafta başında da 80,34 doları test eden Brent petrolün varil fiyatı, iki ülkenin ateşkes anlaşmasına varmasıyla birlikte son yılların en sert haftalık düşüşüne hazırlanıyor.

Haftanın son işlem gününe 67,90 dolardan başlayan Brent petrolün fiyatı, bu hafta %-12,00 düştü.

MART 2023’TEN SONRA…

Petrol fiyatlarındaki bu gerileme, 13 Mart 2023 haftasının ardından “en sert haftalık düşüş” olarak da kayıtlara geçiyor. Söz konusu haftada petrol fiyatında %-12,30 oranında düşüş gerçekleşmişti.

Orta Doğu’da sağlanan, ABD tarafından desteklenen ve her iki tarafından da uyduğu ateşkesin ardından petrolde arz endişeleri de ortadan kalktı. Bu gelişme, fiyatlardaki sert düşüşü destekledi.

DOLAR ENDEKSİ DÜŞÜNCE…

Jeopolitik risklerden sıyrılan petrol, küresel ekonomideki gelişmelere odaklandı. Bu hafta en düşük 66,86 doları test eden Brent, dolar endeksindeki gerilemeden destek bularak sınırlı bir tepki çabasına yöneldi. ABD’nin mali yapısına ve Trump politikalarına yönelik endişeler, dolar endeksinin de 97,00’nin altında sarkmasını ve son yılların en düşük seviyesine gerilemesini beraberinde getirmişti.

PETROL STOKLARI AZALDI

Öte yandan ABD’de yaz sürüş sezonu başlarken petrol stoklarında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre 20 Haziran ile sona eren haftada ülkede ham petrol stokları 5,8 milyon varil azaldı. Tahminler 797 bin varillik gerilemeye işaret ediyordu. Stoklarda beklentinin çok üzerinde gerçekleşen bu azalma da petrol fiyatlarında daha fazla düşüşü engelledi.

DİKKATLER OPEC TOPLANTISINDA

Piyasada dikkatler 6 Temmuz’da yapılacak OPEC toplantısına çevrildi. Rusya’nın, petrol arzında yeni bir üretim artışına açık olduğu ifade ediliyor. Son aylarda gerçekleşen toplantılarda OPEC+ Grubu, günlük 411 bin varillik üretim artışına gitme kararı almıştı. Benzer bir arz artışı kararının ağustos ayı için de alınabileceği ifade ediliyor.