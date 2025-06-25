Çin’den Trump’a gözdağı: İran petrolüne de, kararımıza da karışmayın!

Çin ile ABD arasında enerji gerilimi tırmanıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’dan petrol alımına yönelik sert açıklamalarına karşı net bir mesaj verdi. Pekin yönetimi, “Enerji güvenliğimizi ve ulusal çıkarlarımızı korumak için gerekli tüm adımları atacağız” diyerek Washington’a meydan okudu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’in İran’dan petrol satın almasına ilişkin sert sözlerine cevap verdi. Bakanlık, ülkenin ulusal çıkarlarını korumak ve enerji güvenliğini sağlamak için "makul adımlar" atacağını açıkladı.

Açıklama, Çin’in enerji politikasında bağımsız kararlar almaya devam edeceği mesajı olarak yorumlandı.

South China Morning Post’un aktardığına göre, Çinli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran petrolüyle ilgili açıklamalarına sert tepki göstererek "İran petrolüne de, kararımıza da karışmayın!" mesajını açıkça verdi.

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TRUMP'TAN ÇİN'E: İRAN'DAN ALIYORLARSA, ABD'DEN DE ALSINLAR!

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Çin’in İran’dan petrol almaya devam etmesine sert çıktı. “Çin artık İran’dan petrol almaya devam edebilir. Umarım ABD’den de bol miktarda alırlar” diyen Trump, doğrudan Pekin’i hedef aldı.

ABD Başkanı, aynı paylaşım serisinde Çin-İran enerji hattının ABD ekonomisini tehdit ettiğini öne sürerek, Çin’in "adil bir ticaret ortağı" gibi davranması gerektiğini vurguladı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA: POLİTİKA DEĞİŞMEDİ

Trump’ın açıklamaları sonrası Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, bu sözlerin ABD’nin İran’a yönelik petrol yaptırımlarında herhangi bir değişiklik anlamına gelmediği ifade edildi. Yetkililer, Başkan’ın sözlerinin Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasına yönelik bir vurgu olduğunu savundu.

Beyaz Saray yetkilisi Zhao Ziwen, “Başkan, İran’ın nükleer tesislerine yönelik askeri operasyonların ardından Hürmüz Boğazı’nın trafiğe açık kalmasının Çin açısından hayati önem taşıdığını hatırlattı” dedi.

ÇİN-İRAN HATTI ABD'Yİ RAHATSIZ EDİYOR

Washington, İran’a yönelik yaptırımlarını artırırken, Çin’in bu ülkeyle sürdürdüğü enerji alışverişinden rahatsızlık duyduğunu gizlemiyor. Pekin ise uzun süredir enerji ihtiyaçlarını çeşitli kaynaklardan ve uluslararası hukuk çerçevesinde karşıladığını savunuyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın son açıklaması, enerji güvenliği ve dış ticaret politikalarında kararlılık mesajı olarak değerlendirildi. Çinli yetkililer, Trump’ın açıklamalarının “tek taraflı baskı unsuru” taşıdığını belirtti.