Trump Çin'e yüklendi: İran'dan alıyorlarsa, ABD'den de alsınlar!

Petrol fiyatlarının düşük tutulması çağrısında bulununan ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in İran’dan petrol almaya devam etmesine sert tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı peş peşe açıklamalarla Çin-İran enerji ilişkileri, NATO temasları ve Tahran'a karşı yürüttüğü politik hamleler hakkında dikkat çeken mesajlar verdi.

Trump ayrıca, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından gönderildiğini belirttiği bir mesajın ekran görüntüsünü paylaşarak İran’daki hamlesine yönelik övgüyü kamuoyuyla paylaştı.

"ÇİN İRAN'DAN ALABİLİR, UMARIM ABD'DEN DE BOLCA ALIRLAR"

Trump, enerji politikalarıyla ilgili açıklamasında, "Çin artık İran'dan petrol almaya devam edebilir. Umarım, ABD'den de bol miktarda satın alırlar." ifadelerini kullandı.

"NATO'DA DAHA SAKİN BİR DÖNEM OLACAK"

Trump, yaklaşan NATO görüşmeleri öncesinde yaptığı başka bir paylaşımda, "NATO’ya giderken, en kötü ihtimalle, İsrail ve İran’la yaşadığımdan çok daha sakin bir dönem olacak. Tüm iyi Avrupalı dostlarımı ve diğerlerini görmek için sabırsızlanıyorum. Umarım çok şey başarılır" dedi.

RUTTE'DEN ÖVGÜ DOLU MESAJ: BU SENİN ZAFERİN OLACAK

Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından gönderildiğini belirttiği bir mesajın ekran görüntüsünü paylaştı. Mesajda Rutte, İran’a yönelik Trump’ın attığı adımı şu sözlerle değerlendirdi:

"Sayın Başkan, sevgili Donald,

Tebrikler ve İran’daki kararlı adımınız için teşekkür ederim. Bu gerçekten olağanüstüydü ve başka kimsenin cesaret edemediği bir şeydi.

Bu akşam Lahey’de başka bir büyük başarıya uçuyorsunuz. Hepsini %5’e imza attırdık!

Donald, sen bizi Amerika, Avrupa ve dünya için çok önemli bir ana taşıdın. On yıllardır hiçbir Amerikan başkanının başaramadığı bir şeyi başaracaksın.

Avrupa büyük şekilde ödeme yapacak — ve bu senin zaferin olacak.

İyi yolculuklar, Majestelerinin yemeğinde görüşmek üzere!"

Trump, mesajı herhangi bir açıklama yapmadan ekran görüntüsüyle paylaştı. Rutte tarafından henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

"İRAN'DAN GELEN SÜPER HÜCRELER ÜLKEYE GİRDİ"

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Joe Biden yönetimini ulusal güvenlik konusunda hedef aldı.

ABD, Başkanı, Diğer her şeyin yanı sıra Biden, birçoğu İran'dan gelen çok sayıda süper hücrenin içeri girmesine izin verdi ama umarım onların icabına bakacağız" ifadelerini kullandı.