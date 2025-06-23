Trump’tan Körfez ülkelerine petrol resti: Fiyatları düşürün, izliyorum!

ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının yükselme ihtimaline ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. "İzliyorum! Düşmanın eline oynuyorsunuz. Yapmayın!" ifadelerini kullanan Trump, enerji politikalarının ABD'nin stratejik çıkarlarına zarar verdiğini söyledi.

İranlı yetkililerin stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidi, dünya petrol piyasalarında yeni bir gerilimin fitilini ateşledi. Küresel petrol arzının önemli bir bölümünün aktığı bu dar geçidin kapanması ihtimali, Körfez ülkelerini alternatif sevkiyat rotaları geliştirmeye zorladı.

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Herkes, petrol fiyatlarını düşürsün. İzliyorum! Düşmanın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Yapmayın!" ifadelerini kullandı.

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TRUMP'IN KORKUSU HÜRMÜZ MÜ?

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) raporuna göre, Suudi Arabistan günde 5 milyon varile kadar petrol taşıyabilen Doğu-Batı boru hattını devreye aldı.

Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Umman Körfezi'ndeki Fujairah limanına petrol taşıyan 1,5 milyon varil kapasiteli boru hattı ve İran'ın Goreh-Jask boru hattı gibi alternatif güzergahlar faaliyette bulunuyor. Bu güzergahların toplam taşıma kapasitesi, Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrolün yaklaşık yüzde 15’ine denk geliyor.

BEYAZ SARAY'DAN HÜRMÜZ UYARISI

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Levitt, Orta Doğu’da tırmanan krizle ilgili yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeleri “aktif ve yakından izlediğini” belirtti. Levitt, İran’a doğrudan mesaj vererek, “İran rejiminin böyle bir karar alması aptallık olur” dedi

ENERJİ BAKANLIĞI'NA ACİL TALİMAT VERİLDİ

Trump paylaşımında ayrıca ABD Enerji Bakanlığı’na yönelik olarak, "Sondaj, bebeğim, sondaj! Yani şimdi!" ifadelerini kullanarak ülkedeki petrol üretiminin artırılması gerektiğini vurguladı.

YATIRIMCILAR PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞA HAZIRLANIYOR

ABD'nin İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırı sonrası küresel piyasalar büyük bir belirsizlik yaşarken, petrol fiyatları hızlı yükseliş gösterdi. Brent ham petrol vadeli işlemleri, 10 Haziran’dan itibaren yüzde 18 artışla yaklaşık beş ayın zirvesi olan 79,04 dolara çıktı.

Uzmanlar, bu gelişmelerin enflasyon üzerinde baskı oluşturacağını ve ekonomik büyüme ile faiz politikalarını etkileyebileceğini belirtti.

Potomac River Capital Baş Yatırım Yetkilisi Mark Spindel, "Petrol fiyatlarının yükselmesi kaçınılmaz. Belirsizlik piyasaları kaplayacak" dedi.

Enerji Bakanı Wright, Trump'ın petrol sondajının artırılması yönündeki acil çağrısına cevap verdi.

İRAN SALDIRILARI KÜRESEL EKONOMİ SARSMAYA DEVAM EDİYOR

Oxford Economics analistleri, İran’a yönelik saldırıların küresel petrol fiyatlarını varil başına 130 dolar seviyesine çıkarabileceğini öngörüyor. Söz konusu artış ABD’de enflasyonu yüzde 6 seviyesine yaklaştırması ihtimaller arasında.

Ancak bazı ekonomistler, İran’ın mevcut durumdan barış anlaşması çıkarmaya çalışacağını ve petrol fiyatlarındaki ani yükselişin kısa süreceğini tahmin ediyor.

Harris Financial Group Yönetici Ortağı Jamie Cox, "İran tüm kozlarını kaybetti ve barışa mecbur kalabilir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Trump, televizyonda yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında saldırıyı "muhteşem bir askeri başarı" olarak nitelendirirken, İran’ın nükleer tesislerinin tamamen yok edildiğini söyledi. Başkan, barış şartlarını kabul etmemeleri halinde ABD’nin diğer hedeflere de müdahale edeceği tehdidinde bulundu.

PİYASALARDA GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI NE DURUMDU?

Yatırımcılar, artan belirsizlik ortamında dolar ve diğer güvenli liman varlıklarına yönelirken, hisse senetlerinde satış baskıları yaşanabiliyor. IBKR Baş Piyasa Stratejisti Steve Sosnick, "Güvenliğe kaçış görmemiz mümkün ancak piyasanın vereceği tepki İran’ın ve petrol fiyatlarının gidişatına bağlı" yorumunu yaptı.

Körfez bölgesinde Hürmüz Boğazı’nın sürekli kapatılması tehdidi, küresel enerji arzında riskleri artırıyor. Bölge ülkeleri alternatif petrol ihracat güzergahlarını geliştirmeye devam ederken, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri hamleleri jeopolitik tansiyonu yükseltiyor.