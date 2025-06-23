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Haberler > Ekonomi > Hürmüz Boğazı kapanırsa Türkiye nasıl etkilenir? Bakan Şimşek'ten açıklama

Hürmüz Boğazı kapanırsa Türkiye nasıl etkilenir? Bakan Şimşek'ten açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hürmüz Boğazı kapanırsa Türkiye nasıl etkilenir? Bakan Şimşek&#039;ten açıklama
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki gerilimlerin Türkiye ekonomisine olası etkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gerekli analizleri yaptıklarını belirten Şimşek, "Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İsrail ile İran arasındaki savaşa ABD'nin de dahil olmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, savaşın Türkiye ekonomisine olası etkileri üzerinden oluşturulan spekülasyonlara itibar edilmemesini istedi. 

Şimşek'in açıklamaları şöyle: 

Artan jeopolitik gerginliklerin ekonomimize etkilerini çok boyutlu olarak analiz ediyor ve muhtemel senaryoları detaylı olarak değerlendiriyoruz.

Piyasalarda istikrarın ve ekonomimizde sağlıklı işleyişin sürdürülmesi için kurumlarımız güçlü bir eşgüdüm içinde gereken tedbirleri hızlı ve kararlı şekilde almaya hazırdır.

Hürmüz Boğazı kapanırsa Türkiye nasıl etkilenir? Bakan Şimşek'ten açıklama - 1. Resim

"EKONOMİMİZİN ŞOKLARA KARŞI DİRENCİNİ ARTIRDIK"

Hürmüz Boğazının kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık. 

Enflasyonla mücadelede kararlıyız, dezenflasyonun devamı için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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