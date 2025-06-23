Peş peşe gelen zamlara ara! Akaryakıta bu kez indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe zamların ardından bu kez indirim geliyor. Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatında düşüş olacak. İşte detaylar...

İsrail-İran savaşıyla petrol fiyatlarında sert bir yükseliş oldu. Brent petrolün varil fiyatı 64 dolardan 77 dolara kadar çıktı. Bu gelişme Türkiye'de akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıdı.

9 GÜNDE 5 ZAM

13 Haziran'da benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran'da motorine 1 lira 47 kuruş, 17 Haziran'da motorine 1 lira 70 kuruş, 19 Haziran'da ise benzine 1 lira 56 kuruş, motorine 1 lira 87 kuruş zam, 21 Haziran'da ise motorine 3 lira 30 kuruş, benzine 1 lira 51 kuruş zam geldi.

MOTORİNE İNDİRİM

Ancak peş peşe gelen zamların ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 24 Haziran'dan itibaren motorinin litre fiyatı 1 lira 66 kuruş ucuzlayacak.

23 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 51,50 54,72 25,09 İstanbul Anadolu 51,35 54,60 24,49 Ankara 52,16 55,56 24,99 İzmir 52,49 55,91 24,94

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.