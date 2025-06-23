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Haberler > Ekonomi > Peş peşe gelen zamlara ara! Akaryakıta bu kez indirim geliyor

Peş peşe gelen zamlara ara! Akaryakıta bu kez indirim geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Peş peşe gelen zamlara ara! Akaryakıta bu kez indirim geliyor
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe zamların ardından bu kez indirim geliyor. Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatında düşüş olacak. İşte detaylar...

İsrail-İran savaşıyla petrol fiyatlarında sert bir yükseliş oldu. Brent petrolün varil fiyatı 64 dolardan 77 dolara kadar çıktı. Bu gelişme Türkiye'de akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıdı. 

9 GÜNDE 5 ZAM

13 Haziran'da benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran'da motorine 1 lira 47 kuruş, 17 Haziran'da motorine 1 lira 70 kuruş, 19 Haziran'da ise benzine 1 lira 56 kuruş, motorine 1 lira 87 kuruş zam, 21 Haziran'da ise motorine 3 lira 30 kuruş, benzine 1 lira 51 kuruş zam geldi. 

Peş peşe gelen zamlara ara! Akaryakıta bu kez indirim geliyor - 1. Resim

MOTORİNE İNDİRİM 

Ancak peş peşe gelen zamların ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 24 Haziran'dan itibaren motorinin litre fiyatı 1 lira 66 kuruş ucuzlayacak.

Peş peşe gelen zamlara ara! Akaryakıta bu kez indirim geliyor - 2. Resim

23 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa51,5054,7225,09
İstanbul Anadolu51,3554,6024,49
Ankara52,1655,5624,99
İzmir52,4955,9124,94

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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