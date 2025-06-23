Altın fiyatlarında şaşırtan tepki! ABD’nin İran’ı vurmasının ardından…

Orta Doğu’daki gerilime ABD’nin dahil olmasına rağmen altın haftaya yatay başladı. 23 Haziran 2025 gram altın ilk işlemlerde 4.294 TL ve ons 3.363 dolardan fiyatlanıyor. Petrolde yaşanan yükselişin enflasyon ve yüksek faiz riski taşıması sebebiyle altın fiyatları, jeopolitik risklere düşük tepki gösteriyor. İran’ın, petrolde daha fazla artışa sebep olabilecek bir adım atmayabileceğine yönelik beklentiler de, güvenli liman talebini şimdilik düşük tutuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD’nin hafta sonu İran’daki nükleer hedefleri vurmasının ardından piyasalarda güvenli liman talebinin artması bekleniyordu. Ancak altın fiyatlarında haftanın ilk işlemlerinde daha sakin bir görünüm öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı geçen hafta 3.368 dolardan kapanış yapmıştı. Yeni haftanın ilk işlemlerinde fiyatlar TSİ 07:00 itibarıyla 3.363 dolara yakın seyrediyor. Altın fiyatlarında sınırlı bir değer kaybı yaşanıyor.

23 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN

İç piyasalara bakıldığında spot piyasada işlem gören 23 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.293 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatı 4.307-4.353 TL alım ve satım bandında seyrederken, çeyrek altın sabah saatlerinde 7.102 TL’den satılıyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Analistler ons altında 3.355-3.310 dolar bandının kritik bir destek bölgesi olarak öne çıktığını belirterek, yukarıda 3.420 doların ilk direnç olarak izlenmesi gerektiğini aktarıyor.

Geçen hafta beklentilere paralel olarak faizi sabit tutan FED, yılın geri kalanında 2 adet faiz indirimine yeşil ışık yakmıştı. Bu indirim sinyali, piyasa beklentisinden “daha düşük” oldu. Yüksek faiz ortamının bir süre daha devam edeceğine yönelik öngörüler, altın fiyatlarını baskıladı.

İlgili Haber Bitcoin 100 bin doların altını gördü! Son 6 haftanın dibini test etti

ONS ALTINDA PETROL ETKİSİ!

Öte yandan petrol fiyatlarında yaşanan son yükselişin de dünyada enflasyonist baskılara sebep olması bekleniyor. Bunun da “yüksek faiz oranlarına geri dönüş” riski taşıdığı ifade ediliyor. Faiz ile ters orantılı hareket eden altında, jeopolitik risklere rağmen “daha durgun” fiyatlamalar bu sebeple yaşanıyor.

İlgili Haber Bitcoin 100 bin doların altını gördü! Son 6 haftanın dibini test etti

İRAN’IN MUHTEMEL TEPKİSİ…

İran, ABD’nin saldırılarına henüz karşılık vermedi ancak İsrail ile çatışmalar devam ediyor. Tahran yönetiminin petrolde daha fazla yükselişe sebep olabilecek herhangi bir adım atmayabileceğine yönelik beklentiler de piyasada güvenli liman talebini şimdilik düşük tutuyor.

Analistler, altını 3500 dolara götüren süreçte birçok olumsuzluğun fiyatlara dahil olduğunu belirterek, beklentilerin gerçekleşmesiyle birlikte kâr satışlarının yaşandığını ve onsta yatay bir konsolidasyon dönemine geçildiğini söylüyor.

DİKKATLER FED BAŞKANINDA

Bu hafta FED Başkanı Powell, ABD Kongresinde iki sunum yapacak. Powell’ın, tarifelerin yanı sıra petrol fiyatlarında yaşanan son yükselişe de atıfta bulunabileceği, muhtemel enflasyonist risklere işaret edebileceği ifade ediliyor.

BU HAFTA BU VERİLER ÖNEMLİ

Altın fiyatları bu hafta açıklanacak ABD çekirdek enflasyonu, haftalık işsizlik başvuruları, imalat ve hizmet PMI endeksi verilerini de takip edecek. Söz konusu veriler, ABD ekonomisi ile ilgili önemli ip uçları vererek, FED’in de muhtemel politika tepkilerinin şekillenmesinde etkili olabilir.