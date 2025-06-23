Bitcoin 100 bin doların altını gördü! Son 6 haftanın dibini test etti

Kripto para birimi BTC, ABD’nin İran’daki nükleer hedefleri vurmasının ardından 98 bin 240 doları görerek son 6 haftanın dibini test etti. Haftanın ilk işlemlerinde ise BTC’de 100 bin 800 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Piyasalarda yüksek petrol fiyatı, yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişeleri başlarken; böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi halinde riskli varlık sınıfında bulunan kriptolardan da “uzaklaşma” eğiliminin öne çıkabileceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD’nin İran’daki nükleer tesisleri vurmasının ardından jeopolitik tansiyonda yaşanan yükseliş, kripto paraları da vurdu. Piyasanın en büyüğü Bitcoin, dünkü işlemlerde 98 bin 240 dolara kadar geriledi. Böylece fiyatlarda 8 Mayıs sonrası ilk defa 100 bin doların altı görüldü ve son 6 haftanın da en düşük seviyeleri test edilmiş oldu.

23 Mayıs 2025 işlemlerinde ise BTC fiyatı yeniden 100 bin doların üzerine dönüş yaptı. Sabah saatlerine fiyatlarda 100 bin 800 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

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ETHEREUM DA SERT DÜŞTÜ

Öte yandan piyasanın en büyük ikinci kriptosu Etherum’da ise daha fazla değer kaybı yaşanıyor. Cuma günü 2.400 dolardan kapanı yapan ETH, dün 2.115 dolara kadar geriledi. Bugünkü işlemlerde ise 2.235 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

BTC’DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, BTC’de 98 bin doların kritik bir destek olduğunu belirterek, kısa vadede 105 bin doların ilk direnç olarak takip edileceğini aktarıyor. Kripto piyasalardaki son satış dalgasının jeopolitik şoklardan ve bunun getirebileceği makroekonomik endişelerden kaynaklandığı ifade ediliyor.

KRİPTOLAR NEDEN ETKİLENİYOR?

ABD’li JP Morgan geçtiğimiz günlerde; İran’ın, dünya petrol arzının %20’sinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazını kapatması halinde, petrol fiyatlarının varil başına 130 dolara kadar çıkarabileceği uyarısında bulunmuştu.

Böyle bir ihtimalin, ABD’de enflasyonu yeniden %5’e doğru yükseltebileceği endişeleri aktarılıyor. Bu ihtimal dahilinde faiz oranlarının yeniden yükselişe geçebileceği ve piyasalarda, riskli varlık sınıfında bulunan kriptolardan “uzaklaşma” eğiliminin öne çıkabileceği ifade ediliyor.

STRATEGY’DEN YENİ ALIM MI?

Bu arada BTC’nin en büyük kurumsal yatırımcısı olan ABD’li Strategy şirketinin kurucu ortağı Michael Saylor, sosyal medya platformu X’te yaptığı bir paylaşımda yeni alım yapabileceğini ima etti.

Yaklaşık 592 bin BTC’ye sahip olan şirket, 60 milyar dolarlık Bitcoin portföyünü de elinde bulunduruyor. Strategy’nin BTC rezervi, Bitcoin’in toplam arzının yaklaşık %2,8’ini temsil ediyor.