Piyasalarda Hürmüz korkusu! Petrol 80 doları gördü

ABD’nin, İran’ın nükleer tesislerine hafta sonu düzenlediği saldırının ardından Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlemlerinde 80,34 doları test etti. Ardından fiyatlarda geri çekilme yaşanırken; TSİ 04:00 itibarıyla Brent, %2,5 civarında primle 79 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. İran’ın nasıl karşılık vereceği konusundaki belirsizlikler tansiyonu yüksek tutarken; Hürmüz Boğazı’nın kapatılma riski, endişelerin odak noktasında…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda yeni hafta başlarken, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine hafta sonu düzenlediği saldırının ardından dikkatler petrol fiyatlarına çevrildi.

Cuma günü 77,17 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı bugün ilk işlemlerde 80,34 doları test etti. Ardından fiyatlarda TSİ 04:00 itibarıyla 79 dolara yakın denge arayışının devam ettiği görülüyor.

Petrolde günlük yükseliş ilk işlemlerde %2,5 civarında gerçekleşirken, Brent fiyatı 21 Ocak tarihinden bu yana ilk defa 80 doların üzerini gördü. Böylece Brent, son 5 ayın da en yüksek seviyesini test etti.

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PİYASALARDA HÜRMÜZ KORKUSU

İran’ın ABD’nin saldırılarına nasıl karşılık vereceği konusundaki belirsizlikler petrolde tansiyonu yüksek tutuyor. İran hem büyük bir petrol üreticisi hem de dünya petrolünün %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazını kontrol ediyor. En büyük endişe, Hürmüz Boğazının kapatılması riskinden kaynaklanıyor.

İran parlamentosunun, ABD saldırılarına karşılık olarak Hürmüz’ü kapatmaya onay verdiği ifade ediliyor. Ancak nihai kararın, İran'ın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alınması gerekiyor. Henüz böyle bir karar alınmadı.

ABD’DEN ÇİN’E ÇAĞRI

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin’e, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma girişiminin engellemesi çağrısında bulundu. İran’ın en büyük petrol alıcılarından olan Çin, bu konuda Tahran yönetimi ile iş birliği yapıyor.

OPEC’teki en büyük üçüncü üretici olan İran, günlük 3,3 milyon varil üretim yapıyor. Bunun çoğunu Çin’e satıyor. Hürmüz Boğazının kapanması halinde İran’ın petrol gelirlerinin dip yapacağı ve Çin’in de tedarik sıkıntısı yaşayabileceği aktarılıyor.

GOLDMAN’DAN KRİTİK UYARI

Öte yandan ABD’li Goldman Sachs, Hürmüz’ün uzun süre kapalı kalması halinde petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

Banka, “Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrolün bir ay boyunca %50 gerilemesi ve ardından 11 ay boyunca %10 düşük kalması durumunda, Brent'in 110 dolara çıkacağını tahmin ediyoruz" yorumunda bulundu.

Ayrıca Goldman, İran’ın arzında günlük 1,75 milyon varillik bir düşüşün bile Brent petrolü 90 dolara taşıyabileceği tahminini paylaştı.