ABD, İran'ı vurarak gözdağı verdi... Çin ve Rusya ile mücadele başladı!

“ABD, İsrail’in önüne geçti ve doğrudan taraf oldu. Savaş yeni bir boyut kazandı. Washington, İran üzerinden Çin ve Rusya ile mücadelesine başladı.”

YEŞİM ERASLAN - ABD’nin İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini B-2 ağır bombardıman uçaklarıyla vurması dünyada büyük tepki çekerken, gözler bölgede önümüzdeki günlerde yaşanabilecek gelişmelere çevrildi. Trump’ın büyük bir kumar oynadığına dikkat çeken uzmanların görüşleri şöyle:

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker: ABD, bombaları ile İsrail’in önüne geçerek doğrudan savaşa taraf oldu. Bu çok vahim bir gelişme. ABD, kendisine, gerçekten mücadele etmesi mümkün olamayacak bir ülkeyi hedef olarak seçti. Saldırıyla dünya yepyeni bir istikamete gitmeye başladı ve Orta Doğu’daki savaş yeni bir boyut kazandı. Üstelik bombardımanı, bölgedeki üslerinden kalkan uçaklarla değil, Missouri eyaletinden gelen uçaklarla yaptı. Bu uçaklar tam 37 saat uçtu ve ABD, resmen gövde gösterisi yaptı. ‘ABD, İran üzerinden Çin ve Rusya ile mücadelesine başladı’ diyebiliriz. Önümüzde dönemde bölgeyi uzun bir savaş bekliyor. Trump’ı ülkesinde de büyük bir sıkıntı bekliyor.

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Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: ABD’nin İran’a yönelik saldırıları için kongreden onay alınmadı. Süreç tamamen Trump ve Netanyahu’nun siyasi iradesi altında gerçekleşti. Bu saldırılar Trump için büyük bir kumar oldu. Gazze’de yaşanan soykırım devam ederken İran’a yapılan bu saldırı kolektif Batı hükûmetleri dışında ABD ve İsrail aleyhine kamuoyu oluşturacaktır. İran’ın savaşa devam azim ve iradesinin yok edilmesi pek kolay değil. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması durumunda petrolün varil fiyatının 200 dolara kadar çıkarabileceği belirtiliyor. ABD bu saldırı ile Pandora’nın kutusunu açtı. Bu durum ABD çıkarlarını oldukça zorlayacak.

ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan: ABD doğrudan savaşa müdahil oldu ancak burada sınırlı bir askerî müdahale söz konusu. Ancak ABD’yi doğrudan savaşın içine çekebilecek riskler var. İran, bölgedeki ABD üslerini vurursa, İsrail’in tuzağına çekilecek ve ABD bu kez doğrudan tam anlamıyla savaşa girmiş olacaktır. Bu durum savaşın Irak, İran veya diğer Körfez ülkelerine yayılmasına sebep olacak ve bölgesel bir savaş başlayacaktır.

Prof. Dr. Hasan Köni: Açıkçası ABD’nin İran’ı vurmasını beklemiyorduk. Başından beri barıştan bahsediyordu, ancak anlaşılan o ki Trump derin devletle başa çıkamadı. ABD’de Yahudi lobisi çok güçlü. Önümüzdeki yıl da senato seçimleri var. Trump, muhtemelen ‘Sadece nükleer tesisleri vurayım da rahatlayayım’ dedi. Rusya’nın Ukrayna ile başı zaten dertte. Çin ise İran için kendini feda etmez. Bir hafta içinde taraflar yeniden müzakere masasına oturabilir. Anlaşma sağlanabilir.