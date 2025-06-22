İran'ın büyük kozu vuruldu! Depolama tesisine bomba yağdı

İsrail-İran savaşında çatışmalar tırmanıyor. İsrail ordusu, İran'ın sahaya sürmeyi planladığı en önemli stratejik unsurlardan biri olan Hürremşehr balistik füze depolama tesisini vurduklarını duyurdu. 2 bin kilometre menzile sahip Hürremşehr füzesi, savaşın seyrini değiştirebilir.

İsrail-İran savaşında çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vuran ABD savaşa resmen dahil olurken, İsrail ordusu da durmak bilmiyor.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının İran topraklarında en uzun uçuşunu yaparak Yezd eyaletinde karadan karaya atılan "Hürremşehr" balistik füze depolama tesisini vurduğu iddia edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, "Gündüz vakti, bugüne kadar vurduğumuz en uzak hedef olan, İran'ın merkezindeki İmam Hüseyin füze karargahını şaşırttık" dedi.

"Hürremşehr" füzelerini İsrail'e fırlatılmadan önce imha ettiklerini ileri süren Bar, balistik füzelerin depolandığı tünelleri hedef aldıklarını iddia etti. İsrail ordusu, daha önce Yezd’deki depolama tesisinden İsrail'e 60 "Hürremşehr" balistik füzesinin atıldığını savunmuştu.

HÜRREMŞEHR'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

Kuzey Kore ile teknoloji paylaşımı sonucu geliştirilen Hürremşehr, yüksek tahrip gücü ve hipersonik hız kapasitesiyle dikkat çekiyor. 13 metre uzunluğundaki ve 2 bin kilometrelik menzile sahip Hürremşehr, bin 800 kilogramlık harp başlığı taşıyabiliyor.

Tahran yönetimi, şu ana kadar Hürremşehr füzesini bilinçli olarak kullanmadı. Bu kararın, çatışmanın daha geniş bir bölgeye yayılmasını engellemek amacıyla alındığı düşünülüyor.

Ancak İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in yaptığı açıklamalar, daha sert karşılıkların gelebileceğine işaret ediyor.

Hürremşehr’in devreye girmesi hem bölgesel dengeleri altüst edebilir hem de savaşın seyrini geri dönülmez şekilde değiştirebilir.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında sivil can kaybının 430 olduğunu, 3 bin 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını ifade etti. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.