İran Parlamentosu'ndan Hürmüz Boğazı kararı!

Küresel enerji piyasalarının kilit geçidi olan Hürmüz Boğazı için tarihi bir karar eşiğinde… İran Parlamentosu, ABD’nin nükleer tesislere düzenlediği saldırılar sonrası, boğazın kapatılması yönünde oy kullandı. Ancak kararın yürürlüğe girmesi için İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin onayı ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in nihai onayı bekleniyor.

On yıllardır bölgesel gerilimin merkezi olan Hürmüz Boğazı için tehlike çanları İran-İsrail çatışmalarıyla yeniden çalmaya başladı. Boğazın kapanması halinde petrol akışının yüzde 20'sinin etkilenebileceği belirtiliyor.

🔴 Son dakika gelen bilgilere göre, İran Parlamentosu, ABD’nin nükleer tesislere düzenlediği saldırılar sonrası, boğazın kapatılması yönünde oy kullandı. Ancak kararın yürürlüğe girmesi için İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin onayı ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in nihai onayı bekleniyor.

"KRİZİN EŞİĞİNDEYİZ"

Uzmanlara göre, bir deniz krizinin eşiğindeyiz. Hürmüz Boğazı; Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, İran, Katar ve BAE gibi büyük üreticilerin petrol ve LNG ihracatının ana geçiş noktası konumunda.

"İRAN'IN MİSİLLEME SENARYOLARI: HÜRMÜZ BOĞAZI KARTI"

Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuşan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya, İran’ın karşılık verme biçimine ilişkin şu kritik senaryoyu aktarmıştı:

"İran, doğrudan değil; ya vekil güçlerle ya da enerji hatlarını tehdit ederek karşılık verecek. Özellikle Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidi ciddi bir petrol krizini tetikleyebilir. Bu, sadece İsrail’i değil tüm dünyayı sarsar."

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞELERİ

Dünya petrol ticaretinin %20’sinin gerçekleştiği ve İran’ın kontrolünde bulunan Hürmüz Boğazı’ndaki trafiğe yönelik riskler, küresel enflasyonu tetikleyerek ekonomik dengeleri altüst edebilir. 2011’de İran’ın benzer bir tehdidinde Brent petrol fiyatı 125 doları aşmıştı.

Stratejik öneme sahip boğaz, günlük petrol arzının yaklaşık %25’ini, sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatının ise %33’ünü taşıyor.

"BU ARTIK BÖLGESEL DEĞİL, KÜRESEL BİR KRİZ"

Londra Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nden enerji uzmanı Dr. Noura Hadad, "Bu artık sadece bölgesel bir kriz değil, küresel bir ekonomik parlama noktası. Sadece tehdit bile piyasada panik getiriyor. Eğer kapanma gerçek olursa, potansiyel olarak tarihi bir enerji şokuyla karşı karşıya kalacağız" değerlendirmesinde bulundu.