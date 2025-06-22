Petrol varili ateşe döndü: İran’ın Hürmüz tehdidi küresel piyasaları sarstı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Alireza Tangsiri, küresel enerji taşımacılığının en hayati geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın kapatılacağını açıkladı.

ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik son hava saldırılarının ardından gerilim keskin biçimde tırmanırken, İran Pazartesi günü küresel petrol ve doğalgaz sevkiyatları açısından hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı kapatmakla tehdit etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Alireza Tangsiri, televizyonda yayınlanan konuşmasında "Egemenliğimize yönelik saldırganlık devam ederse Hürmüz Boğazı tamamen kapatılacaktır. İran kesin bir karşılık vermeden toprak bütünlüğünün ihlal edilmesine izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

KÜRESEL PETROL PİYASALARI PANİKLEDİ

Açıklamanın ardından dünya enerji piyasalarında büyük bir sarsıntı yaşandı. Brent petrolü %6'dan fazla değer kazanırken, WTI ham petrol fiyatları da arz daralması korkusuyla keskin bir yükselişe geçti. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması halinde petrol fiyatlarının varil başına 100 doların çok üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

Stratejik öneme sahip boğaz, günlük petrol arzının yaklaşık %25’ini, sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatının ise %33’ünü taşıyor. Aralarında Suudi Arabistan, İran, Irak, BAE ve Katar gibi ülkelerin bulunduğu bölge, başta Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore olmak üzere Asya ekonomilerine enerji ihracatı için Hürmüz Boğazı’na bağımlı durumda.

TANKERLER AKIYOR, AMA ALARM DURUMU YÜKSEK

MarineTraffic bilgilerine göre, boğazdaki tanker trafiği şu an iki yönlü olarak devam ediyor. Gemi takip şirketi TankerTrackers.com, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Trafik kesintisiz sürüyor" açıklamasını yaptı. Ancak Umman Körfezi’nde bazı tankerlerin bekleme pozisyonuna geçtiği gözlemlendi.

"BU ARTIK BÖLGESEL DEĞİL, KÜRESEL BİR KRİZ"

Londra Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nden enerji uzmanı Dr. Noura Hadad, "Bu artık sadece bölgesel bir kriz değil, küresel bir ekonomik parlama noktası. Sadece tehdit bile piyasada panik getiriyor. Eğer kapanma gerçek olursa, potansiyel olarak tarihi bir enerji şokuyla karşı karşıya kalacağız" değerlendirmesinde bulundu.