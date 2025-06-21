Hedefleri Hürmüz Boğazı'nın kontrolü! Bender Abbas Deniz Üssü'nde İHA depoları imha edildi

İran'daki nükleer tesisleri ve üst düzey komutanları 13 Haziran'da saldıran İsrail, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmek için harekete geçti. Bender Abbas Deniz Üssü'nde İHA depolarını imha eden İsrail, yeni hedefin İran Deniz Kuvvetleri olduğunu duyurdu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarla başlattığı savaş günlerdir aralıksız devam ediyor. Tahran başta olmak üzere birçok kritik noktayı hedef alan İsrail gözünü Hürmüz Boğazı'na çevirdi.

ABD'nin saldırı ihtimaline karşı Hürmüz Boğazı'nda savunma önlemlerini artıran İran'a karşı İsrail, Bender Abbas kentine bir dizi saldırı gerçekleştirmeye başladı.

İHA DEPOLARI İMHA EDİLDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava saldırılarında ülkenin güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ta bulunan insansız hava aracı (İHA) depolarının hedef alındığı öne sürüldü.

İHA depolarının yanı sıra silah depolarının da vurulduğu belirtildi.

İran hava savunma sistemlerinin ise Bender Abbas Deniz Üssü’ne yönelik İsrail saldırısına karşılık verdiği açıklandı.

BENDER ABBAS HAVA SAHASI KONTROL ALTINDA

İsrail kaynakları, İsrail Hava Kuvvetleri'nin, Bender Abbas kentinde hava sahasını kontrol etiğini açıkladı.

HEDEF HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASINI ENGELLEMEK

İsrail medyası, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasını engellemek için İran Deniz Kuvvetleri’ni imha etmeye çalışıldığını iddia etti.

1 HAFTADA İRAN'A AİT 950 İHA'YI İMHA ETTİK

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin de akşam saatlerinde yaptığı basın açıklamasında, bu hafta İran'dan 1000'den fazla İHA fırlatma girişimi olduğunu, bunlardan yalnızca birkaçının İsrail hava sahasına girmeyi başarabildiğini iddia etti.

İran'dan atılan İHA'ların 950 kadarının İsrail'e ulaşmadan düşürüldüğünü savunan Defrin, "Bu eşi, benzeri görülmemiş bir başarı." ifadesini kullandı.

Defrin, İran'ın insansız hava araçlarından sorumlu biriminin komuta zincirini ortadan kaldırmakta olduklarını ileri sürdü.

Ordu Sözcüsü Defrin, İsrail'in hava saldırılarıyla İran ordusuna ait 3 F-14 savaş uçağını imha ettiğini savundu.