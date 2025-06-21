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Tahran'da bir suikast daha! 40 yıllık koruması da öldürüldü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tahran&#039;da bir suikast daha! 40 yıllık koruması da öldürüldü
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas lideri Haniyye'nin öldürülmesinin ardından İsrail Tahran'da bir suikast saldırısı daha gerçekleştirdi. Hizbullah'ın suikast sonucu öldürülen lideri Nasrallah'ın eski koruması Ebu Ali Halil oğluyla birlikte öldürüldü,.

Orta Doğu'da tansiyon Gazze'de binlerce masum sivili katleden İsrail'in nükleer silah bahanesiyle İran'a başlattığı savaş ile yeniden yükseldi.

13 Haziran'da başlayan ve 9 gündür süren İsrail-İran çatışmaları tüm hızıyla sürüyor. İran'da üst düzey komutanları ve bilim adamlarını öldüren İsrail dikkat çeken bir suikasta daha imza attı.

Tahran'da bir suikast daha! 40 yıllık koruması da öldürüldü - 1. Resim

NASRALLAH'IN YAKIN KORUMASI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail medyası suikast sonucu 28 Eylül 2024 tarihinde öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yakın yardımcısı ve koruması Ebu Ali Halil, İran'da düzenlenen hava saldırısında oğluyla birlikte öldürüldüğünü açıkladı.

Tahran'da bir suikast daha! 40 yıllık koruması da öldürüldü - 2. Resim

"Seyyid'in Kalkanı" lakaplı Ebu Ali Halil, İsrail'in eylülde suikast düzenlediği Hizbullah liderinin 40 yıldan uzun süre en yakın güvenlik görevlisiydi.

Tahran'da bir suikast daha! 40 yıllık koruması da öldürüldü - 3. Resim

Halil, Nasrallah'ı kamu etkinliklerinde, cenazesinde ve hatta son istirahatgahında bile korudu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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