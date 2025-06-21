Tahran'da bir suikast daha! 40 yıllık koruması da öldürüldü

Hamas lideri Haniyye'nin öldürülmesinin ardından İsrail Tahran'da bir suikast saldırısı daha gerçekleştirdi. Hizbullah'ın suikast sonucu öldürülen lideri Nasrallah'ın eski koruması Ebu Ali Halil oğluyla birlikte öldürüldü,.

Orta Doğu'da tansiyon Gazze'de binlerce masum sivili katleden İsrail'in nükleer silah bahanesiyle İran'a başlattığı savaş ile yeniden yükseldi.

13 Haziran'da başlayan ve 9 gündür süren İsrail-İran çatışmaları tüm hızıyla sürüyor. İran'da üst düzey komutanları ve bilim adamlarını öldüren İsrail dikkat çeken bir suikasta daha imza attı.

NASRALLAH'IN YAKIN KORUMASI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail medyası suikast sonucu 28 Eylül 2024 tarihinde öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yakın yardımcısı ve koruması Ebu Ali Halil, İran'da düzenlenen hava saldırısında oğluyla birlikte öldürüldüğünü açıkladı.

"Seyyid'in Kalkanı" lakaplı Ebu Ali Halil, İsrail'in eylülde suikast düzenlediği Hizbullah liderinin 40 yıldan uzun süre en yakın güvenlik görevlisiydi.

Halil, Nasrallah'ı kamu etkinliklerinde, cenazesinde ve hatta son istirahatgahında bile korudu.