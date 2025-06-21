Tahran'ın kalbinde infaz: Son saldırılarda 17 nükleer bilimci sırayla öldürüldü

İsrail ile İran arasında patlak veren savaş dokuzuncu gününe girerken, İsrail medyası Tahran’da düzenlenen saldırılarda İran’a ait nükleer programın kilit isimlerinin tek tek hedef alındığını öne sürdü. Kanal 12 ve Yedioth Ahronoth gibi önde gelen medya kuruluşları, son saldırılarda toplam 17 İranlı nükleer bilimcinin öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail ile İran arasında dokuzuncu gününe giren askeri çatışmalarda, İsrail medyası son saldırılarda 17 İranlı nükleer bilim adamının öldürüldüğünü iddia etti.

TAHRAN'DA APARTMAN DAİRESİNE HAVA SALDIRISI

İsrail Kanal 12 televizyonu, Cumartesi günü yayımladığı haberde, İsrail’in Cuma gecesi İran’ın başkenti Tahran’daki bir apartman dairesine düzenlediği saldırıda üst düzey bir nükleer bilimcinin, diğer iki nükleer uzmanla birlikte öldürüldüğünü bildirdi.

Kanal, çatışmaların başlamasından bu yana öldürüldüğü iddia edilen toplam nükleer bilimci sayısının 17’ye ulaştığını aktardı.

NÜKLEER SİLAH UZMANI DA ÖLDÜ

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth, Cuma gecesi düzenlenen saldırıda öldürülen bilim adamlarından birinin, nükleer silah uzmanı olarak tanımlanan Ithar Tabatabai Kamsha olduğunu ve eşinin de saldırıda hayatını kaybettiğini yazdı.

Kanal 12, hedef alınan dairenin özellikle nükleer bilim adamlarını barındırdığını iddia etti ancak daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

İSRAİL VE İRAN'DAN RESMİ AÇIKLAMA YOK

İsrail ordusu, söz konusu suikastlara ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı. İranlı yetkililer de iddialara dair bir cevap vermedi.

İsrail Ordu Radyosu tarafından daha önce yayımlanan haberlerde, bir İsrail insansız hava aracının Cuma günü geç saatlerde Tahran’ın merkezi Geyşa Mahallesi’ndeki bir yerleşim birimini vurduğu ve bir nükleer bilim adamı ile iki yardımcısının öldüğü öne sürülmüştü.

NELER OLDU?

İsrail daha önce de, devam eden çatışmalar sırasında ayrı saldırılarda 10 İranlı nükleer bilim adamının öldürüldüğünü doğrulamıştı.

Çatışmalar, 13 Haziran’da İsrail’in İran’ın çeşitli bölgelerine – askeri ve nükleer tesisler dahil – hava saldırıları düzenlemesiyle başladı. Ardından Tahran da misilleme saldırıları başlattı.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

İsrailli yetkililer, İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırılarında şu ana kadar en az 25 kişinin öldüğünü ve yüzlerce kişinin yaralandığını belirtti.

İran Sağlık Bakanlığı’na göre ise İsrail saldırılarında İran’da 430 kişi hayatını kaybetti, 3.500’den fazla kişi ise yaralandı.